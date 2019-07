Juanma Moreno confía en que las diputaciones "no le pongan palos en las ruedas" a su gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en que confía en que las diputaciones "no le pongan palos en las ruedas" al gobierno autonómico. Lo ha hecho en el Consejo andaluz de alcaldes del PP celebrado en Córdoba. En dicha cita, el presidente de la Junta ha insistido que no entiende que desde el PSOE se haya dicho que desde las diputaciones "se le va a hacer oposición a la Junta".

"Nunca hemos entendido los ayuntamientos y las diputaciones sean utilizadas para la confrontación política, no puedo entender que se anuncie que las diputaciones van a ser un instrumento de confrontación al Gobierno regional. ¿Qué va a hacer una diputación, poner palos en las ruedas para, por ejemplo, que no llegue una inversión que negociamos de fuera; van a ser cómplices de limitar el desarrollo y el progreso en sus provincias?, espero que no", ha sentenciado. Además, ha pedido a todos los alcaldes de Andalucía que trabajen "lealmente" con todas las administraciones públicas "por encima de ideologías y de quien gobierne" ya que el compromiso "único e inalterable" es "defender los intereses de todos los vecinos".

Moreno se ha hecho esa pregunta después de defender que su gobierno es el del cambio y el del diálogo. "Entendemos esta nueva etapa como la nueva política de verdad, la política del diálogo y algunos se sorprenden de que haya un acuerdo de cinco fuerzas políticas en el Parlamento [a la hora de los presupuestos]. Hemos hecho algo que no se hacía en Andalucía, dejarnos todos algo en el camino para llegar al mismo puerto. Por primera vez se aprueban enmiendas y eso es lo que queremos hacer en los ayuntamientos, nunca hemos entendido que los municipios y las diputaciones sean utilizadas para la confrontación política", ha apuntado. "Frente a ese socialismo caduco que busca la confrontación, nosotros a trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos. A los vecinos lo que le importa de verdad son sus problemas y tener servicios de acorde con sus necesidades", le ha insistido a los alcaldes.

El presidente de la Junta también se ha referido al recientemente aprobado Presupuesto de la Administración autonómica insistiendo en que es el más social de Andalucía, "con 760 millones más para Sanidad, después de que el anterior gobierno socialista dejara tiritando los servicios públicos; con 250 millones más para Educación o casi 90 más para Servicios Sociales". Entre otros asuntos de las cuentas también ha destacado que "hay más dinero para los ayuntamientos a través de la Patrica, que fue crearla y olvidarla por parte del anterior gobierno socialista, la hemos dotado con casi 10 millones de euros más, hasta superar los 400 millones de euros".

Asimismo, se ha referido al Pleno de investidura vivido en el Congreso de los Diputados defendiendo que quiere un gobierno estable "no a cualquier precio; la responsabilidad de formar gobierno es de quien ha ganado legítimamente las elecciones, pero no me gusta un gobierno secuestrado por independentistas ni con populistas radicales de izquierda. No deseo un gobierno cargado de populismo ni con cheques a independentistas", ha puntualizado. Y ha asegurado que la financiación local sigue siendo una asignatura pendiente. "En el momento que haya presidente del Gobierno le voy a pedir una cita y le pediré dos cosas, un nuevo modelo de financiación autonómica y un nuevo modelo de financiación local, porque no debemos reformar el modelo de financiación autonómica sin reformar el modelo de financiación local para que los ayuntamientos tengan suficiencia financiera", ha puntualizado.