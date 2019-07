'Juanito', un ejemplo de hospitalidad

El fundador del centro hospitalario, San Juan de Dios, fue pionero, durante el siglo XVI, en promover una atención integral a los enfermos y necesitados que acogía en el hospital de Granada. No obstante, más allá del mero cuidado físico, respetaba la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.

El Ayuntamiento se suma a la campaña ‘#LuchemosconMartina’

El teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento, Bernardo Jordano, ha recibido a Gabi y Elena, los padres de una niña cordobesa llamada Martina, de poco más de un año, que sufre Atrofia Muscular Espinal con Distrés Respiratorio. El Ayuntamiento se ha sumado a la campaña #LuchemosconMartina, que promueve una iniciativa de recaudación de fondos y con la que los padres han dado a conocer este caso, con la colaboración de la Red Española de Madres y Padres Solidarios y We can be Heroes. Los fondos recaudados tienen como finalidad financiar un proyecto de investigación para aplicarse en otros pacientes como Martina.