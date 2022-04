Juan Espadas en Córdoba: "No le vamos a seguir riendo las gracias a Moreno"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado que su formación no va a seguir "riendo las gracias" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dado que aún no ha dado a conocer cuándo se van a celebrar las elecciones autonómicas.

Espadas ha hecho estas declaraciones en Córdoba después de que Rosa Aguilar haya anunciado su marcha de la primera línea de la política y ha anotado que tanto él como el PSOE seguirá "pensando en los problemas de Andalucía". Por ello, ha exigido que el Gobierno andaluz "comparezca en sede parlamentaria" para explicar y dar cuentas "sobre la gestión de los contratos de emergencia".

A su juicio, Andalucía vive un "momento vital" y ante unas elecciones los ciudadanos, desde el "respeto a la libertad, deben concentrar su voto", ya que ha recordado que los "derechos y las conquistas sociales no se pueden canjear por nada".

También ha subrayado que el PSOE aspira a "volver a gobernar Andalucía" para evitar la coalición del PP con la "extrema derecha". Por ello, ha hecho un llamamiento a los electores de izquierdas para que no haya "fragmentación y los votos dejen de ser útiles o los restos puedan ir" a otras formaciones.

Lo que no ha querido avanzar el máximo responsable del PSOE andaluz es quién será el cabeza de lista en la provincia de Córdoba, cuando todo indica que será Isabel Ambrosio, la que encabeza la plancha. Eso si, ha dejado bien claro que las futuras listas tendrán un "fuerte componente de renovación". "No hay nadie indispensable y todos somos útiles", ha indicado. No obstante, ha reconocido que también se contará con la "experiencia" de otros compañeros del partido aunque "no estén en puestos de responsabilidad".