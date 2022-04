Rosa Aguilar deja la política: "He puesto alma y corazón en todo lo que he hecho"

Rosa Aguilar (Córdoba, 1957) pone punto y final a su carrera en primera línea de la política. Hacía un tiempo que había quedado escorada en su actual partido, el PSOE, por los nuevos dirigentes, y este jueves, 21 de abril, ha comunicado su decisión de dar un paso atrás y abandonar el frente de la cosa pública. Lo ha hecho en la sede del PSOE cordobés, en la avenida del Aeropuerto, acompañada por el secretario andaluz de los socialistas y candidato a presidir la Junta, Juan Espadas; la secretaria provincial, Rafi Crespín, y numerosos compañeros de partido, entre ellos Antonio Ruiz y Juan Pablo Durán.

"He puesto alma y corazón en todo lo que he hecho en cada una de mis responsabilidades", ha subrayado Aguilar, visiblemente emocionada en "un día donde los sentimientos se agolpan". A partir de ahora, a anunciado, se encargará de coordinar el colectivo Cristianos Socialistas de Andalucía.

"Me siento afortunada por el cariño y por el afecto" de tantos años, ha agradecido. Y, desde la experiencia, ha abogado por "el diálogo, la amistad y el entendimiento" para que los proyectos salgan adelante. También ha asumido que ha habido "momentos difíciles de dolor y sufrimiento".

En su despedida, ha reconocido que "hoy es un día de emociones donde los sentimientos se agolpan". "Quiero trasladar una decisión importante que he tomado, y que mis compañeros conocen desde hace algún tiempo", ha comenzado.

"He tomado la decisión de dejar la primera línea de la política. Después de tantos años, muchos años más de lo que podía imaginar, he tenido siempre la claridad meridiana de saber que un día tendría que llegar el de tomar la decisión de dejar la primera línea de la política; ha sido un planteamiento que siempre me ha acompañado y ese momento ha llegado", ha asegurado. "Soy de las que creo en la política con alma y corazón, en la política de compromiso", ha añadido.

Además de destacar el apoyo que ha recibido durante toda su trayectoria, la que fuera alcaldesa por IU de Córdoba también ha confesado que "ha habido momentos difíciles, de dolor, de sufrimiento, pero me quedo con todo lo mucho y bueno que he vivido en política".

La experiencia acumulada, ha continuado, "me ha enseñado que el diálogo, la amistad, el entendimiento y hasta el acuerdo en las discrepancias se pueden hacer realidad, ojalá sea la senda de la política".

A pesar de que deja primera línea del PSOE, ha afirmado que se queda a disposición del partido: "Lo hago por convicción y, para aquello que me necesiten mantengo intacto mi compromiso político, que viene conmigo". Ese compromiso, ha subrayado, "está intacto para seguir sirviendo en las ideas en las que creo hasta el final".

Cristianos de base

Rosa Aguilar ha echado la mirada atrás y ha recordado cómo fueron sus inicios en la política. Fue cuando tenía 15 años: "Estaba en el colegio y la inicié con los Cristianos de base y fue el compromiso social, querer ayudar a los demás y mejorar la vida de la gente y conquistar espacios de libertad, democracia lo que me llevó a la política". Y si esos fueron sus orígenes, ahora va a regresar a ellos, ya que va a coordinar en Andalucía a los Cristianos socialistas y me voy a ver totalmente identificada".

Tras una gran carrera política, la que fue ministra de Medio Ambiente con José Luis Rodríguez Zapatero, no ha tenido reparos en asegurar que ahora mismo "no tengo por qué cumplir con nadie. No obstante, ha incidido en agradecer a todas las personas que la han acompañado en todos los momentos, tanto en los buenos como en los malos.

Además de recordar a quienes ya no están, también ha mostrado su agradecimiento "a los que todos me han enseñado en política y los valores esenciales de las mismas para servir a los ciudadanos y a quienes confiaron en mi para participar en las candidaturas políticas, y a quienes me confiaron responsabilidades en las instituciones". "Gracias a quienes contaron conmigo y me dieron su confianza", ha incidido.

Agradecimientos

Tampoco se ha olvidado de aludir a su elección como alcaldesa de Córdoba, cargo en el que estuvo durante diez años y un cargo, además, que "es lo más importante que te puede pasar en la vida política; y si es Córdoba, es el no va a más. Así son los sentimientos y sentires".

Tras su marcha de IU y su fichaje por el PSOE y ocupar diferentes cargos, Aguilar ha anotado que "cada responsabilidad ha sido un reto y a cada una de ellas me he entregado por completo, lo he dado todo y todos son importantes y han dejado en mi una huella imborrable porque han conformado a Rosa como persona y en el espacio de la política todas las responsabilidades".

Además, ha agradecido el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo por parte de la ciudadanía cordobesa, además de a los medios de comunicación, a quienes ha reconocido que "siempre os he dicho la verdad y cuando no he podido decir las cosas también os he dicho que no podía decir nada".

Además de citar a sus amigos, Rosa Aguilar ha hecho referencia a su familia, de quien ha destacado que ha contado con su apoyo "en todo momento y con total generosidad". Un apoyo que ha recibido "siempre, en los momentos buenos y mucho más en los malos y muy malos, la familia siempre ha estado a mi lado. Estar en política significa arrebatarte tiempo que les pertenece, y lo entienden".

Ahora, ha concluido, inicio "un nuevo tiempo donde mi compromiso sigue firme, donde dejo esa primera línea de la política pero donde la ciudadanía van a tener siempre la mano tendida de Rosa".

De alcaldesa a ministra

Desde que fuera designada concejala en 1987, Rosa Aguilar Rivero ha ocupado distintos cargos públicos de máxima responsabilidad a lo largo de 35 años.

Fue alcaldesa de Córdoba entre 1999 y 2009. El 23 de abril de 2009 abandonó este cargo para incorporarse, como independiente, al gobierno de la Junta de Andalucía, donde fue consejera de Obras Públicas y Vivienda, por lo que fue expulsada de su partido (Izquierda Unida). Un año y medio después, el 21 de octubre de 2010, dejó su cargo en la Junta de Andalucía para sustituir a Elena Espinosacomo ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino hasta el 22 de diciembre de 2011. Desde 2015 hasta 2017, fue de nuevo consejera, en esta ocasión de Cultura.