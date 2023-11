José María Bellido: "Presidir la FAMP me apetecía porque era completar el cambio en Andalucía"

José María Bellido Roche es el primer presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que no pertenece al PSOE. Alcalde de Córdoba por el PP desde 2019, ha reconocido que le hacía una "especial ilusión" porque cree "que es completar el cambio que vive Andalucía hace ya cinco años, trasladarlo también al municipalismo".

"Era algo que me apetecía. No me voy a esconder. Me apetecía asumir esa responsabilidad", ha subrayado Bellido (Córdoba, 1977) en una entrevista en la que ha puesto en valor que, pese a ese cambio histórico, lo están haciendo todo "con acuerdo, con consenso y con diálogo, porque este es un órgano que no debe ser partidista".

Ha reconocido que "es cierto" que la nueva responsabilidad añade una carga de trabajo a la de la Alcaldía, pero también que en Córdoba afortunadamente tiene "muy buen equipo". Y ahora, además, cuenta con una mayoría reforzada que también le hace ver las cosas "con otra tranquilidad", una mayoría absoluta sin la que quizás, reflexiona, su partido hubiese optado por otra persona para el relevo en la FAMP: "Creo que esto también va de meritocracia", apostilla.

Además, José María Bellido le ve el lado positivo a la nueva responsabilidad: "Al final hay una parte de la política local, también lo he aprendido en los últimos años y eso quizás de lo que más me ha sorprendido, que es el propio papel institucional que jugamos los alcaldes y alcaldesas. Lo juego yo en el caso de Córdoba", ha asegurado.

El beneficio de participar en redes

A su juicio, es bueno participar en redes, tener relaciones institucionales porque luego de ahí acaban saliendo políticas o acuerdos positivos a tus ciudades: "Eso lo he aprendido en estos años". En esta línea, pone encima de la mesa su experiencia en el referente nacional de la FAMP, la Federación Española (FEMP), algo que le "vino muy bien como alcalde" porque le ayudó a "conocer experiencias de otras ciudades para trasladarlas a Córdoba".

"Sin juzgar el pasado, porque no creo que me corresponda a mí, sí tengo que decir que la FAMP que yo quiero presidir es un órgano para colaborar, igual que hacemos en la FEMP, no voy a aplicar ninguna receta que ya se está haciendo en la FEMP", en referencia a su etapa como vicepresidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local cuando dicha federación estuvo presidida por el socialista Abel Caballero. Ahora continúa en su Junta de Gobierno junto a su compañera de partido, con la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, al frente.

Esto, ha puesto énfasis, desde la perspectiva de tener mucha cultura ya de trabajar en redes de municipalismo con la FEMP: "Tengo cultura de hacerlo también en una red que es importantísima para Córdoba, la de Ciudades Patrimonio, y si algo he aprendido es que, precisamente en estas organizaciones que son transversales, debemos alejarnos de posturas partidistas", ha indicado. Ello conlleva que evidentemente haya que ser "reivindicativos" en lo que corresponda, pero también que no se puede tener una actitud "solo de enfrentamiento si el Gobierno es de otro color, o viceversa, solo de una lealtad extrema en cualquier caso si el Gobierno de tu mismo color", ha añadido.

Una FAMP mucho más activa Lo primero que quiere es precisamente "hacer una FAMP mucho más activa", que asuma en Andalucía el papel que la FEMP tiene en el conjunto de España, con el impulso de sus dieciséis comisiones, cuya presidencias y vicepresidencias, por su iniciativa, han dejado de estar asignadas a representantes de un mismo partido.

El objetivo es que "trabajen transversalmente" y con "seriedad" y que sus responsables asuman "un papel que no es solo el de figurar" sino "el de ejercer un liderazgo" en las materias de su competencia, "para hacer propuestas a otras administraciones y para coordinar también la experiencia que podemos tener muchos ayuntamientos", ha explicado.

Pendiente de tener una reunión de trabajo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bellido también quiere entrevistarse con los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento y apuesta por "llevar la FAMP a toda Andalucía", celebrando una de cada dos reuniones de su comisión ejecutiva fuera de Sevilla. Bellido, que lleva desde los 18 años militando en el PP, tuvo su primera responsabilidad relacionada con el municipalismo hace veinticuatro, en 1999, consejero de la empresa de viviendas del Ayuntamiento de Córdoba.

Con su elección ahora al frente de la FAMP cree que es evidente que su compromiso con la ciudad queda "renovado automáticamente ante cualquier duda para los próximos cuatro años", y que "ayuda a que salgan de dudas" aquellos que no lo creían cuando afirmaba "reiteradamente" que iba a cumplir su mandato en la Alcaldía.