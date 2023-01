Joaquín Alberto Nieva: "La etapa de cuestionamiento de la propiedad de la Mezquita se ha cerrado”

Desde el pasado 4 de enero es el máximo responsable del Cabildo Catedral, el ente de la Iglesia de Córdoba que se encarga de la gestión y del mantenimiento de la Mezquita-Catedral, entre otras muchas funciones. Joaquín Alberto Nieva (Lucena, 1969) habla tranquilo, reposado, con cautela, conversa desde la fe y la vocación de sacerdote que descubrió hacer más de tres décadas cuando era adolescente y estaba en el instituto estudiando. Nieva, que seguirá como párroco de San Francisco y San Eulogio, sustituye en el cargo a Manuel Pérez Moya, de quien asegura ha hecho un trabajo “ejemplar” al frente del Cabildo Catedral durante los últimos años.

–¿Por qué se hizo sacerdote?

–Tuve la vocación en Lucena, estudiando en el instituto. Me encontré con el Señor en la parroquia, en una de las comunidades neocatecumenales y estaba también en las cofradías: llevaba una trayectoria eclesial y de pertenencia a la Iglesia. En ese contexto, llegó el encuentro con el Señor, como el que encuentra un tesoro. Escuché la llamada de que hacían falta sacerdotes y misioneros, y le dije al Señor que si necesitaban sacerdotes me ofrecía. Mi primera intención era ser misionero; así fue el comienzo. No me lo había planteado en la infancia, pero a los 17 años me ofrecí y así seguí.

–Son casi treinta años ya de sacerdocio en distintos lugares de la provincia. Tras su nombramiento como máximo responsable del Cabildo Catedral, ¿esperaba esta promoción en el seno de la Iglesia?

–No. Son servicios distintos que la Iglesia te va encomendando, no es como una escala de ascenso. Entiendo que este cargo lleva una gran carga y, por tanto, mayor responsabilidad para servir. Como decía el otro día –el de su toma de posesión en la Catedral– no para dirigir, sino para presidir desde el servicio. Por lo tanto, cuando inicias tu camino sacerdotal, como yo lo inicié en los pueblos pequeños de la Sierra, como Conquista, Cardeña, Venta del Charco, Zuheros, Villanueva de Córdoba y después La Carlota, vas sirviendo con alegría. He estado muy contento en todos los sitios y creo que también han estado contentos conmigo; he disfrutado mucho. La Iglesia sí que me ha ido pidiendo nuevos servicios, sobre todo, a raíz de realizar los estudios de especialización en Derecho. Todos esos servicios, que son muchos, los he vivido con espíritu de servicio.

–¿Cómo fue su elección al frente del Cabildo, como la recibió?

–El Cabildo tiene que elegir a su presidente cada cuatro años. Nosotros nos reunimos, conforme está en los estatutos, los compañeros canónigos me eligieron y el obispo, Demetrio Fernández, me confirmó. Salimos de la reunión con la votación hecha, se le comunicó al obispo, confirmó la elección y él ha añadido el nombramiento de deán.

–Es decir, que es deán y es presidente del Cabildo Catedral.

–Se puede desempeñar junto con el de presidente, como venía haciendo Manuel Pérez Moya desde 2011 de manera separada. Don Demetrio ha querido unir el cargo de presidente del Cabildo al de deán.

–¿Y qué se le pasó por la cabeza cuando sus compañeros votaron por usted?

–Vi venir la responsabilidad y sentí un gran respeto al cargo y a su carga. Por otro lado, sentí el deber de aceptar la elección de mis compañeros, como anteriormente hizo hecho Manuel Pérez Moya de manera ejemplar cuando fue elegido. Sentí respeto a la importancia y a la responsabilidad, con una actitud de aceptación de los compañeros sacerdotes.

–Una vez confirmado su puesto, ya avanzó que seguiría trabajando en las tres dimensiones del Cabildo Catedral: culto, cultura y caridad. ¿Podría explicarlas?

–Sí. El culto que es la principal atribución, por derecho, que se hace al Cabildo. El culto solemne, la Iglesia madre, que es la Catedral de los católicos. Todos los días nos reunimos y rezamos de manera corporativa. Con esta asistencia visibilizamos que el culto es una dimensión esencial de las competencias del Cabildo.

–¿Y la dimensión cultural?

–Somos conscientes de la importancia, del valor de este monumento, la Mezquita-Catedral que es Patrimonio de la Humanidad y desde 2014 es también un edificio de excepcional valor universal. Somos conscientes de que hemos recibido esta joya del patrimonio que la han conservado los que nos precedieron y que nosotros tenemos que transmitir y, en la medida de lo posible, transmitir en mejores condiciones si cabe. En eso, el Cabildo ha trabajado y trabaja. Ahora tenemos varios proyectos

–¿Cuáles son?

–Uno de ellos es la cúpula de la maqsura y después la restauración de la Capilla Real.

–¿Hay fecha de inicio para ambos proyectos?

–Las empresas están ahora, según las condiciones que ha puesto el Ministerio de Cultura, interesándose para poder concursar para la adjudicación del proyecto. Estamos en eso. El Gobierno quiere que se lleven a cabo en la segunda mitad del año. También tenemos otros proyectos de conservación y de restauración que el Cabildo propone y que después se irán cumpliendo en la medida en la que cumplamos todos los requisitos legales.

–La tercera dimensión a la que aludió fue la caridad.

–La caridad es el interés del Cabildo en revertir en la sociedad, particularmente en los más desfavorecidos, aparte de los ingresos, colaborando con instituciones que atienden a personas desfavorecidas, personas en situación de exclusión social, con necesidades especiales.

–¿Cree que la figura del Cabildo es reconocida en la sociedad cordobesa?

–Creo que sí. Hemos avanzado mucho en los últimos años en comunicación, en querer transmitir a la ciudadanía nuestro trabajo en favor del monumento y hemos impulsado distintas iniciativas para intentar mejorar esa relación con la sociedad. Queremos seguir avanzando para que todos perciban que lo que hacemos como Cabildo, lo hacemos buscando el bien de todos, el bien de la sociedad. Que lo que hacemos gestionando este edificio redunda no solo en el bien de los católicos, sino en el bien de todos. Directamente por la repercusión turística que tiene el edificio, por la repercusión que tiene en el sector de la economía porque el sector turístico es clave en esta ciudad. En este sentido, querríamos que todos percibieran que el bien de este edificio, su buena gestión, redunda en bien todos. Sobre todo, nos gustaría que esa sensación que se llevan todos los que visitan el edificio y que después transmiten a través de los premios premios Travellers’ Choice de Tripadvisor, en los que los mismos usuarios después califican la visita como excelente y la recomiendan como la más interesante. Estos premios revelan que la gente está muy satisfecha con el resultado de la visita y de alguna forma lo comparten y lo proponen. Los que nos visitan se van muy contentos, muy satisfechos, muy alegres, es la percepción que tenemos. Lo que queremos es que esa percepción positiva de este monumento la pudiéramos tener todos.

–Perdón, ¿pero hay quien tiene una visión negativa de la Mezquita-Catedral después de verla?

–Sería por desconocimiento. No sé si todos los cordobeses han visitado este edificio con una visita cultural, no sé si todos los cordobeses la han visitado recientemente, no sé si todos los cordobeses han disfrutado de lo que disfrutan los extranjeros… Entonces, en este sentido me refiero a que todos los cordobeses puedan disfrutarla – la entrada es gratuita para los cordobeses– a partir de la visita personal, no por lo que les hayan dicho de cómo está o de noticias negativas que se han transmitido en los últimos años, sino a partir de su propia experiencia, de venir, visitar, asistir a los conciertos, que son gratuitos, a las actividades culturales, representaciones teatrales, a toda la cantidad de actos que hacemos complementarios a la visita del monumento. Disfrutar y, a partir de eso mejorar esa percepción, si alguien tuviera una percepción negativa para que a partir de su propia experiencia pudiera transformarla.

–En su intervención ante los medios la semana pasada subrayó que la Mezquita-Catedral es propiedad de la Iglesia y que está demostrado. ¿Por qué esa necesidad de defender esta realidad constantemente?

–En los últimos años ha habido quien ha cuestionado la titularidad eclesial. Nosotros hemos dado explicaciones a quienes nos las han pedido. Por supuesto, a las instituciones públicas, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Patrimonio del Estado. También lo hemos explicado a las instituciones de la Administración autonómica e incluso local. Nosotros hemos dado explicaciones de la legalidad de la inmatriculación y, por lo tanto, de la legítima propiedad de este monumento. Hemos dado todas las explicaciones y, ya finalmente el mismo Gobierno de España ha realizado una serie de trámites para publicar la lista de bienes inmatriculados y para que se disipen todas las dudas que existan. Creo que ya se ha cerrado esa etapa de cuestionamiento y se debería cerrar también la polémica porque ya no lo decimos nosotros, no lo dice solo la ley, ya lo ha dicho el Gobierno de España actual, ya ha manifestado que la inmatriculación está realizada conforme a la legalidad. Si alguien tuviera una duda tendría que ir a los tribunales. Hemos tenido en estos años anteriores que responder a un cuestionamiento continuo y la polémica no la hemos alentado nosotros. Nosotros hemos intentando llamar a toda la ciudadanía a la prudencia y la sensatez.

–La Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos ha reclamado la titularidad pública del monumento en numerosas ocasiones.

–La plataforma ha llevado adelante su iniciativa solamente por la vía mediática. Nosotros hemos respondido a toda esta polémica de manera oficial y de manera legal. Tenemos toda la documentación oficial de las administraciones públicas del Estado, de la comunidad autónoma e incluso municipales en las que queda reconocida la titularidad eclesial.

–¿Cómo son las relaciones con las instituciones desde el Cabildo?

–Las relaciones son excelentes. En los años de 2014 fueron convulsas, tanto con la Junta, como con el Ayuntamiento, pero ahora las relaciones institucionales son fluidas y cordiales. Nuestra relación con la Junta de Andalucía es continua para todos los temas. En la doble dirección podemos preguntar y nos pueden preguntar y lo mismo con el actual gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Una normalización, un diálogo y una relación institucional de colaboración y respetuosa.

–¿Hay alguna novedad respecto a la segunda puerta de la Mezquita-Catedral?

–Queremos que se resuelva dentro del Plan Director. Hay todo un estudio y un proyecto para estudiar la conservación y restauración del muro norte de la Mezquita-Catedral. Dentro de ese proyecto se tendrá que buscar también un replanteamiento de la celosía que fue retirada. El muro norte requiere una intervención sustancial y muy importante. Una vez que se ha agotado la vía judicial para el asunto de la celosía, lo que se haga se tendrá que hacer teniendo en cuenta la globalidad del muro norte.