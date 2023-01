El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba: "La Mezquita-Catedral es propiedad de la Iglesia"

El sacerdote lucentino Joaquín Alberto Nieva ha tomado posesión como nuevo deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba este viernes, en una ceremonia celebrada en el principal templo de la Diócesis que ha presidido el obispo, Demetrio Fernández.

Nieva, que se mantendrá como párroco de San Francisco y San Eulogio, es sacerdote desde hace tres décadas y lo tiene muy claro y ha reconocido que su puesto es "un trabajo de gran responsabilidad". Tras tomar asiento de su nuevo puesto en el coro de la Catedral, el nuevo presidente del Cabildo ha dirigido unas palabras al resto de canónigos y numerosas personas que han participado en la ceremonia, donde ha recordado con insistencia que "en estos momentos, las normativas sobre patrimonio y la Unesco reconocen que la Mezquita-Catedral es propiedad de la Iglesia y el Cabildo el ente de su gestión".

El también canciller del Obispado sustituye a Manuel Pérez Moya, que ocupaba el cargo desde el mes de enero de 2007, ha mostrado su agradecimiento a los sacerdotes "por su confianza y sé que contaré con vuestro apoyo y colaboración.".

"En mis tres décadas de vida ministerial siempre he trabajado con mucha alegría y en los últimos 14 años como canónigo doctoral", ha recordado. En su intervención, ha señalado también que no asume su nuevo puesto como "gerente porque me toca presidir un colegio de hermanos, que son corresponsables de la misma institución eclesiástica, me da tranquilidad y aumenta nuestro compromiso".

También ha aludido a la gestión llevada a cabo por Pérez Moya y ha recordado que han trabajado juntos. Nieva, además, ha hecho referencia al obispo, que ha confirmado la elección realizada por los canónigos el pasado 4 de enero, y ha anotado que la confianza de todos ellos "me anima a sumir con responsabilidad" su nuevo puesto.

Otro de los aspectos a los que ha aludido es la existencia de un "total respeto hacia el Cabildo como responsable de la gestión de este monumento y la conservación de valores universales".

Como nuevo presidente, Nieva ha explicado que va a seguir "poniendo el acervo histórico al servicio de la sociedad entera". No en vano, ha subrayado que "queremos seguir colaborando con las administraciones del Estado para hacer efectivo el interés común y preservar este patrimonio en propiedad de la Iglesia para lograr su mayor conservación".

Es más, ha avanzado que estará "siempre abierto al diálogo y a la colaboración institucional para mostrar el respeto a la legalidad vigente".

"La mezquita tiene inmensas posibilidades para comunicar el Evangelio y favorecer el encuentro entre las personas de todo el mundo", ha anotado.

Además de citar a San Agustín, el nuevo presidente del Cabildo también ha aludido a Dostoyevski con su frase La belleza salvará al mundo, en referencia a la "belleza singular que contribuye a anunciar a todos la alegría del Evangelio desde este monumento".

Y es que, Nieva ha destacado que entre sus objetivos se encuentran el de preservar la belleza de la Mezquita-Catedral. Desde este órgano, ha continuado, "favorecemos que quienes lo visitan disfruten de la belleza de la arquitectura, obras pictóricas, sus fondos bibliográficos y se alegren de visitar este monumento y sus valores como patrimonio de Córdoba".

Durante su mandato ha señalado que se va a centrar en tres dimensiones: el culto, la cultura, y la caridad. En el caso del a cultura, ha citado los proyectos que van a llevar a cabo próximamente como con la restauración de la Capilla Real y las cúpulas de la maqsura, que "se llevarán a cabo cuando sea posible".