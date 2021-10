Izquierda Unida y Podemos de Córdoba denuncian la falta de ordenanzas en los centros sociales de la ciudad

Los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos Córdoba han visitados diversos centros sociales de la ciudad "para constatar lo que se sospechaba y que es la falta de ordenanzas para la atención primera de los usuarios y usuarias que acuden a esos espacios para cubrir una necesidad de emergencia social".

Según ambas formaciones, se ha podido comprobar que no hay ordenanzas para atender al público en los centros de Levante, Sur y Centro, por lo que, en palabras de la edil de IU Amparo Pernichi, "la gente llega a dichos centros con una emergencia social, como un corte de luz o que no tienen para comer, y se encuentran con las puertas cerradas, algo que no nos podemos permitir”.

Esta situación "se agrava aún más por el hecho de la falta de personal técnico", tal y como han comentado desde los grupos municipales que también aseguran que son los propios técnicos quienes en muchas ocasiones realizan esa atención inicial, "haciendo uso del tiempo que tendrían para dedicarse a los problemas que les plantean los usuarios del servicio".

Hay que tener en cuenta, en opinión de IU, que las ordenanzas "funcionan como orientadores y como un primer filtro tranquilizador de profesionales que reciben, guían y aportan esas soluciones primeras a personas que no tiene por qué conocer ni el centro social ni su funcionamiento interno ni si está o no en ese momento el técnico con quien tiene que tratar".

La vuelta a una cada vez mayor normalidad que aporta la situación de alerta cero en la capital "ha desvelado que durante el año y medio de pandemia el Ayuntamiento no ha sido previsor ni ha trabajado para una vuelta a la normalidad sobre la situación de unos centros cuyos problemas han estado ocultos por el covid", ha asegurado Pernichi.

La edil también ha señalado que "ya no hay excusa, porque han tenido todo este plazo de tiempo para trabajar la situación y no han hecho absolutamente nada, es decir que ni han estudiado una segunda actividad de la gente que podría estar cubriendo esos puestos ni han trabajado en una contratación especial para cubrirlos; nada de nada ante una situación que se nos antoja dramática".

De igual modo, la portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha calificado de "impresentable" la "persistente" falta de personal en estos centros que han de mantenerse cerrados para personas que llegan con problemas variados y algunos de extrema urgencia, como es el caso de suministros en pocas horas.

Pedrajas, de hecho, ha comparado esta situación con lo que está ocurriendo a nivel de centros de educación Infantil y Primaria, donde "la falta de porteros y ordenanzas se está supliendo por el cogobierno municipal por personal de seguridad".

"Aunque Bernardo Jordano siga sosteniendo que con esas funciones es suficiente, de todos es sabido que las labores que realizan los porteros, en colaboración con los equipos docentes, va mucho más allá y es absolutamente necesaria, especialmente en los colegios situados en zonas con mayor problema de exclusión social", ha expresado la edil.

De este modo, desde Podemos Córdoba se ha reclamado que todos los usuarios de los centros sociales de Córdoba "tienen los mismos derechos a estar dotados de todo el personal necesario" a fin de contar "exactamente con el mismo derecho de atención a la ciudadanía".

Los grupos han insistido en una especial atención en determinadas zonas de la ciudad, como es el Distrito Sur, donde "hemos constatado la desesperación de muchas personas al no tener una puerta abierta para solicitar atención y tener que llamar a un teléfono, donde con suerte alguna vez te contestan, o hacerlo a través de una web, vía imposible para muchas personas con poca alfabetización digital, porque este problema se acentúa por la gran brecha digital en muchas zonas de la ciudad".

Para Podemos el problema no se centra sólo en la falta de ordenanzas, que "ni se sustituyen en sus bajas por enfermedad", sino que, en el caso del Distrito Sur, además, "únicamente tienen cuatro trabajadoras fijas, dos de ellas interinas, mientras que el resto vienen de los programas de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) que en agosto de este año terminaron sus contratos".

A eso se le une la falta de dependencias adecuadas, que en el caso del Centro Social Sur se comparte el servicio de la calle Motril con otro local en la Avenida de Granada sin ventanas y compartimentos sin aislamiento acústico, aseguran.

Estas condiciones provocan "una absoluta falta de intimidad en temas muy delicados, por lo que los trabajadores viven situaciones de estrés, mientras los usuarios se desesperan por una falta de atención que no entienden, y que en muchas ocasiones achacan a estas trabajadoras, provocando situaciones muy desagradables que tienen que soportar con la mejor cara".