A finales del pasado mes se cumplió un año de la puesta en marcha del Metrotrén o Cercanías –según quien se refiera a dicho servicio ferroviario– que une las barriadas de Alcolea y Villarrubia. Según los datos facilitados por Renfe, a lo largo de este año la cifra de usuarios total se ha situado en 935.000 viajeros, pero la mayoría de ellos hicieron el trayecto Córdoba-Rabanales –tramo que ya funcionaba antes de la puesta en marcha del Metrotrén o Cercanías–, y apenas el 6% cogieron el tren para salir o entrar en Villarrubia o en Alcolea. Meses antes de cumplirse ese primer aniversario, la Plataforma Metrotrén ¡Ya! ya había califica el servicio de “fracaso absoluto”. El colectivo presidido por Israel Ortega exigía entonces tomar medidas inmediatas “para que el Metrotrén funcione”.

–¿Por dónde pasan esas medidas inmediatas para que el Metrotrén funcione?

–Pasan, lo primero, porque haya voluntad política. Hace falta ese convenio entre el Ayuntamiento y Renfe que no sabemos por qué no se ha firmado aún. Ahora mismo el Ayuntamiento es totalmente ajeno al Metrotrén, mientras no firme el convenio con Renfe. El Metrotrén es un servicio que está ofreciendo Renfe, está financiado por la Administración General del Estado y es ajeno al Ayuntamiento.

–¿Qué debe suponer ese convenio según ustedes?

–Como mínimo debe servir para abaratar las tarifas del servicio. Y lo ideal sería que también incluyera financiación para que se aumentaran las frecuencias, porque es la única manera de que el servicio funcione correctamente. Y una vez que el Ayuntamiento haya firmado y también se responsabilice del servicio, pueda exigir a Renfe que funcione correctamente. A partir de ahí podrá trasladarlo al Consorcio Metropolitano para que la Junta de Andalucía financie el transbordo con el bus. Pero lo primordial es que el Ayuntamiento firme cuanto antes el convenio con Renfe.

–Ustedes formaron parte de la comisión creada por el Ayuntamiento para estudiar la viabialidad del servicio y que emitió un dictamen al respecto, ¿qué es lo que más echan de menos que no se haya llevado a efecto?

–Bueno, pues como le podría contestar Juan Andrés de Gracia, que fue quien presidió esa comisión, no se cumplen los requisitos que se definieron para que el servicio funcionara. Por ejemplo, nosotros, sí, festejamos que se inaugurara el servicio, pero desde la comisión ya se puso en preaviso de que no era la manera de ponerlo en marcha. Pensábamos que esa puesta en marcha era un gran paso adelante, pero estamos viendo que después de un año todo sigue igual y eso no es lo que se aprobó en la comisión, porque en estas condiciones no es viable, no es lo suficientemente atractivo para que los viajeros cambien su modo de transporte, para que dejen el coche, para que dejen el autobús y opten por el tren.

–¿Y cómo sería viable?

–Primero, las tarifas, que son de Media Distancia, no son competitivas, y eso hace que la gente no lo vea como opción para viajar. Otra cosa importantísima es que de verdad haya un mínimo de frecuencias para que sea útil para ir y volver de trabajar o de los estudios. Si no cuadran los horarios de las frecuencias de ida y vuelta es muy difícil que alguien elija el Metrotrén como medio de transporte para su movilidad. Renfe, según su Obligación de Servicio Público, ha fijado 12 frecuencias, pero el Ayuntamiento puede, financiándolo desde su presupuesto, aumentar esas partidas y llegar hasta las 19 para que el servicio sea más útil. Otra cosa que no está solucionada aún es el tema del transbordo con el bus. Tú te sacas el billete o tu bono, pero cuando llegas a Córdoba tienes que sacar el bonobús y volver a pagar, entonces... es que son todo inconvenientes, no le estamos ayudando a la gente a que use el servicio a pesar de que tiene una gran ventaja como es la rapidez con la que se llega desde Alcolea o Villarrubia al Centro de Córdoba o la gran capacidad que tiene el tren para el transporte de personas, y la comodidad, entre otras muchas ventajas.

–Parafraseando a Julio Iglesias, un año y la vida sigue igual.

–Sí, y a mí me sorprende porque pensé que con el cambio de gobierno municipal iba a haber una diferente relación con la Alcaldía de la que hubo en el mandato anterior y, sin embargo, nos estamos encontrando con que a pesar de que esta vez también hemos solicitado una reunión con el alcalde, todavía no nos ha recibido. Esta situación nos sorprende.

–También han referido que les sorprende que trabajar por la mejora del servicio del Metrotrén no se haya incluido en las medidas del pacto del gobierno municipal firmado por el PP y Cs.

–Es cierto, la verdad es que nos sorprendió que no se mencionara. Cuando lo vimos, dijimos que nos llamaba la atención que no se incluyera una cosa que el PP defendía como muy importante para ellos, sobre todo, en su campaña electoral para las municipales, en la que incluso se subieron al Metrotrén. Se nos está demostrando que no hay mucho interés político cuando ya ha pasado un año y ni siquiera nos han trasladado cuáles son los problemas para que todavía no se haya firmado el convenio del Ayuntamiento con Renfe, que es fundamental, insisto, para que el servicio tenga unos mínimos requisitos para que funcione.

–Sí, pero una cosa es cierta, el 84% de los usuarios del servicio siguen siendo estudiantes universitario que van y vienen del Campus de Rabanales.

–Es verdad, y van a seguir siendo una amplia mayoría los estudiantes de Rabanales, aunque mejore el servicio. Pero es que solo con los viajeros que usan el tren desde Córdoba a Rabanales se justifica tener un servicio de Cercanías en Córdoba; el Metrotrén es un Media Distancia, con precios de Media Distancia. Hay otros servicios de Cercanías en otras ciudades que no llegan a esas cifras.

–Lo digo porque es un hándicap para el servicio que solo lo use un 6% de gente de las barriadas, un porcentaje difícil supongo de levantar a medio plazo.

–Quienes lo están usando en las barriadas son en parte también estudiantes de Rabanales, que lo cogen desde Villarrubia o El Higuerón. Lo que no se ha conseguido es que los que lo estaban utilizando para venir al Centro de Córdoba que antes usaban el autobús o el coche dejen esos medios de transporte para usar el tren y no se ha conseguido porque no se cumplen los requisitos mínimos a pesar de que hay en horas puntas retenciones en las carreteras, de que hay radares, de que el autobús tarda muchísimo en llegar... Es curioso, porque se han analizado los datos de Aucorsa y no ha bajado el número de viajeros del bus, a pesar de tener un servicio que entre en competencia porque ese es otro tema en el que no se ha actuado, no se han adaptado los servicios de Aucorsa para complementarse con el Metrotrén. Están ahora mismo como estaba anteriormente y entran en competencia directa, porque no se complementan. Que no sea competencia, que haya una intermodalidad, una facilidad para usar los dos medios de transporte de manera combinada, eso es fundamental.

–Y luego está el tema de las paradas que hay aún por construir, del que también se han quejado.

–Hombre, las paradas...en el caso del apeadero de la avenida de la Libertad ya se ha licitado el proyecto, así que no podemos quejarnos, porque se están dando pasos en unos plazos razonables teniendo en cuenta la situación política del Gobierno central, que es la administración competente para construir esas estaciones o apeaderos. Lo que si echamos en falta es que no se estén dando pasos para hacer el apeadero del Parque Joyero. Ahí está el proyecto totalmente parado y la excusa que pone el Ministerio de Fomento es que quieren que los datos de viajeros sean buenos para justificar una nueva inversión.

–Pero tras un año de funcionamiento los datos no son buenos, ¿teme, al igual que ya ha manifestado Juan Andrés de Gracia, que el tren se elimine por falta de personal y de medios?

–Bueno, no se va a eliminar a corto plazo, porque tiene aprobada una Obligación de Servicio Público. Igual que ha costado ponerlo en marcha cuesta quitarlo. No es algo respecto a lo que Renfe diga “mira, lo hemos probado un año, no funciona y lo quitamos enseguida”. No, eso no funciona así, pero sí es cierto que si sigue en las mismas condiciones va a ser un servicio que no va a ser útil, porque no va a tener un número de viajeros suficientes y cuando tengan que revisar la Obligación de Servicio Público, seguramente el tren se podría eliminar como se han eliminado otros en la provincia de Córdoba.

–¿Por ejemplo?

–El Media Distancia entre Córdoba y Bobadilla, que estaba dando servicio a Montilla, a Aguilar de la Frontera y a Puente Genil. Ese tren se eliminó también en parte por motivos parecidos a estos. A lo mejor no tenía muchísimos viajeros, pero cuando se eliminaron frecuencias y los horarios se hicieron impracticables llegó a ser un tren que iba totalmente vacío. Se demuestra que si las frecuencias no son suficientes y los horarios no son buenos y los precios son bastante más altos que el autocar que, en este caso, venía de Puente Genil a Córdoba, la gente deja de usar el servicio y se plantea otras vías.

–Ustedes siguen llamando al servicio Metrotrén, pero desde el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE e IU se le bautizó como Cercanías.

–Nosotros estamos identificados con el término Metrotrén, porque seguimos diciendo que se trata de es un Metrotrén hasta que oficialmente no sea un Cercanías. ¿Por qué se busca el término Metrotrén? Por que ya en el proyecto en los que José Antonio Nieto (PP) era alcalde no iba a ser un Cercanías. Se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, con Renfe, para poner un servicio que era alargar el servicio del tren de Rabanales e iba a seguir siendo durante un tiempo un servicio de Media Distancia, no se le podía llamar Cercanías. Hoy en día estamos con un Media Distancia. No tenemos problema en llamarle Cercanías cuando realmente sea un Cercanías, y así esté definido y tenga los precios adecuados...y todo lo que conlleva un Cercanías.

–Hablando de Cercanías, ¿cree que algún día se hará realidad el tan demandado entre Palma del Río y Villa del Río?

–Creo que si hay voluntad política para ello, puede llegar. Lo que pasa es que veo declaraciones de políticos al respecto, pero no veo actuaciones. Es un tema que apoyamos pero no estamos focalizados en él porque bastante tenemos con preocuparnos por que lo que ya está funcionando funcione bien. Nuestras fuerzas están focalizadas en que el servicio funcione dentro del municipio de Córdoba. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se amplíe a la provincia, a Palma del Río, a Villa del Río y también a Puente Genil. Nosotros incluso tenemos muchas ideas y propuestas al respecto. Creemos que hay soluciones para que el costo de explotación no sea demasiado elevado. Por ejemplo, se podría combinar el servicio que hay actualmente de Media Distancia y cuando llegue a la provincia de Córdoba convertirse en un Cercanías. Eso existe en otros núcleos de Cercanías. El mismo tren aprovecharlo para la Media Distancia y como Cercanías. Otra propuesta es que hubiera más Media Distancia desde Jaén. Si queremos dar servicio a Villa del Río deberían comenzar en Jaén todos los Media Distancia que van a Sevilla.

–¿Que el Metrotrén funcione dependería, por ejemplo, de la puesta en marcha del Cercanías hasta la provincia?

–Creo que no. Por eso nuestra propuesta es combinar ese Cercanías con el tren que ya existe, porque si no es así según aumentan los kilómetros del trayecto y si se mantienen las mismas frecuencias, el coste de explotación se dispara de manera exponencial, aunque en las nuevas localidades con servicio se dieran cifras razonables de viajeros razonables, el déficit de explotación sería mucho más alto. No pensamos que eso ayude a que el Metrotrén funcione mejor, no obstante estamos de acuerdo en que es un servicio público y que hay que promover el transporte por ferrocarril de viajeros y que cuanto más lejos llegue mejor, porque se la da un mejor servicio a los ciudadanos y es un medio más sostenible medioambientalmente, pero de ahí a que eso sea la solución para que lo que es el tramo del municipio de Córdoba vaya a funcionar mejor pensamos que no.

–La plataforma sigue llamándose Metrotrén ¡Ya! cuando el Metrotrén ya tiene un año.

–Bueno, es cierto que hay un Metrotrén, pero no es el Metrotrén que nosotros quisiéramos. Realmente, el Metrotrén que quisiéramos es un Cercanías. Lo ideal sería que se declarara una Obligación de Servicio Público y que se abriera un núcleo de Cercanías en Córdoba con los precios de un Cercanías y otras cosas que conlleva ser un núcleo de Cercanías de Renfe. Nada más que con la cifra de usuarios de Rabanales de justifica un núcleo de Cercanías en Córdoba; es que en el núcleo de Cercanías de Zaragoza, por ejemplo, ni siquiera se llega a ese número de usuarios.

–¿Hasta cuando tendrá vida la plataforma?

–Pienso que la plataforma puede tener vida indefinida, porque hasta que consigamos todos nuestros objetivos creo que falta mucho tiempo, y aparte siempre va a hacer falta una plataforma de usuarios que velen por que el servicio no empeore, por que sea adecuado, por que se de el mejor servicio.