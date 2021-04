El edil de Infraestructuras de Córdoba asegura que la obra de la avenida de Libia se reabrió por un robo de cobre

El edil de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha negado la mayor y ha señalado que la acusación realizada por el grupo de IU en Capitulares de falsedad documental por certificar una obra que no estaba acabada en la avenida de Libia es "absolutamente falsa".

Dorado ha explicado a el Día que la citada obra de la avenida de Libia "se terminó en plazo y forma". Sin embargo, esta misma actuación se tuvo que reabrir porque "hubo un robo de cable de cobre y se tuvo que abrir una zanja" para reparar la actuación e instalar de nuevo el cable sustraído.

El edil de Ciudadanos ha avanzado que si es preciso se "aportará el informe técnico" y ha insistido en que desde IU "no tienen nada de qué acusarme". "Buscan en expedientes para encontrar fallos administrativos", ha anotado, al tiempo que ha añadido que "si quieren ir al juzgado, que vayan, porque si no han ido es porque no tienen nada".

La concejala de IU, Amparo Pernichi, por su parte, ha denunciado esta mañana que la citada obra en la avenida de Libia no estaba concluida el 5 de enero de este año, cuando el Ayuntamiento firmó su finalización el 30 de diciembre de 2020, para lo que ha aportado un acta notarial con fotografías en las que se pueden ver las citadas vallas con las zanjas que ha expuesto Dorado.