IU y Podemos llevarán al Pleno unas "irregularidades" en el proyecto del campo de golf de Casilla del Aire de Córdoba

Los grupos municipales de IU y Podemos van a presentar una moción en el próximo Pleno de Ayuntamiento de Córdoba en torno a una revisión del expediente otorgado para la construcción de un campo de golf cerca al conjunto arqueológico de Medina Azahara, ya que a su juicio existen una serie de "irregularidades en el proceso".

El complejo deportivo y de ocio se pretende construir en la zona conocida como La Loma de Turruñuelos, en el entorno de Medina Azahara. Hasta febrero de este año no ha contado con el permiso de la Junta de Andalucía, que después de todos estos años finalmente dio el visto bueno a la Autorización Ambiental Unificada necesaria.

Según se describe en la moción presentada, las instalaciones proyectadas incluían una casa club de 749 metros cuadrados, una piscina, un aparcamiento terrizo con capacidad para más de 100 vehículos, una zona ajardinada de 3.617 metros cuadrados, un campo de prácticas de 21.600 metros cuadrados, un putting green y chipeo, nueve hoyos que se pretenden ampliar posteriormente a 18 hoyos, y un lago de más de 1.000 metros cuadrados, la extensión total es de 150.000 metros cuadrados.

Este proyecto se plantea en 2013, y en 2014 un Informe del Secretario del Pleno autoriza con observaciones la construcción de las instalaciones del campo de golf, pero no la casa-club, la piscina, las pistas deportivas ni otras instalaciones por tratarse de un suelo no urbanizable. Se aprueba el Proyecto de Actuación en el pleno de marzo, pero se suspende cautelarmente por un contencioso que interpone la Consejería de Medio Ambiente.

A este respecto, el concejal de IU, Antonio de la Rosa, ha manifestado su "preocupación" por el proyecto de la Casilla del Aire. "Supone un sinsentido, una barbaridad, una instalación que demanda un gran consumo de agua en un momento que se recomienda a la población un uso reducido", ha sostenido el concejal, que insiste en que "a la larga va a afectar a la zona del Higuerón".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha denunciado darse "irregularidades en el proceso", y, además ha indicado que se han tomado "decisiones políticas interesadas y sesgadas". En la moción, ambas formaciones reclaman documentación específica como el el informe arqueológico favorable o un Estudio de Seguridad y Salud.

Para este último documento, tal y como ha explicado Pedrajas, aunque la empresa cuente con un año desde que se le otorga la licencia para elaborarlo (hasta mayo de 2023), la portavoz de Podemos insiste en que hasta que no se presente y se le dé el visto bueno a dicho estudio, las obras no podrían empezar. No obstante, Pedrajas asegura que la empresa ha manifestado su deseo de empezar las actuaciones este mismo mes de septiembre.

"Hay que preservar el paisaje tradicional del enclavamiento", según ha manifestado Pedrajas; que también ha indicado que este espacio supondría "un daño irremediable a nuestro patrimonio natural, incluso puede que al patrimonio arqueológico".

Entre los documentos que estos dos partidos de la oposición reclaman, también se encuentra un informe detallado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la autorización de captación de agua subterránea a través de un pozo de 80 metros de profundidad, ya que " no se habla de cuántos metros cúbicos de agua se autoriza extraer por día o por año, y es un dato muy relevante en los momentos de extrema sequía en los que estamos y con previsión de irse agravando en los próximos años", según se describe en la moción.

A este respecto, Pedrajas considera haber detectado "otra irregularidad", dado que la Confederación dio permiso para hacer el pozo en un plazo de 12 meses (desde el 11 de junio de 2019 al 10 de junio de 2020) por lo que, el pozo debería estar hecho aunque, "no nos consta", pero: "Si se ha hecho antes de esa fecha, se ha construido sin informe arqueológico, ya que éste es de 2022, y si no se ha hecho antes, ahora ya no están autorizados para hacerlo, pero igualmente se le da la licencia de obras sin cumplir uno de los requisitos más importantes, el de tener asegurada la captación de agua para regar ", ha indicado Pedrajas.

Un informe de Emcsa o la aceptación de la comunidad de regantes son otros de los documentos que estas formaciones le reclaman al gobierno municipal y que en ambos casos, dichas documentaciones resultan clave para el abastecimiento de agua potable o de agua no potable del futuro campo de golf.