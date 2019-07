IU paralizó la innovación que afecta a Cosmos “por no ser necesaria”

El alcalde la ciudad, José María Bellido, informó el pasado martes que el anterior gerente Urbanismo, Emilio García, firmó tan sólo dos días antes de que el PSOE e IU dejaran el gobierno local en manos del PP y Cs el archivo de la innovación del PGOU que impediría a la cementera Cosmos valorizar residuos en el casco urbano de Córdoba, que dejaba así a la fábrica fuera de ordenación. Bellido insistía en el que desde su grupo municipal –el del PP– siempre habían defendido el archivo y que por tanto desde el gobierno local le daban carpetazo al asunto no sin antes reprocharle a IU “la falta de transparencia que han demostrado en este asunto” y el inicio de una innovación “que sabían que no iba a ninguna parte y que ha creado inseguridad jurídica en la ciudad”.

La respuesta de IU –fuerza que dirigía la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el anterior mandato en la persona de Pedro García– no se ha hecho esperar. García ha insistido en que lo que firmó Emilio García dos días antes de que él dejara de ser presidente de la GMU no fue un archivo de la innovación, “ya que el gerente no tiene potestad para archivar, sino que quien la tiene es el consejo rector de la Gerencia y el Pleno del Ayuntamiento. Lo que el gerente firmó fue una propuesta de paralización de la innovación, porque ya no era necesaria, dado que el actual PGOU solo permite la valorización –o quema de residuos como combustible– en empresas con categoría industrial 4 y Cosmos es de categoría industrial 3”.

El expresidente de Urbanismo ha insistido en que así se recoge en un informe elaborado en pasado mandato por técnicos municipales, durante el proceso de innovación iniciado y a raíz también de la solicitud de licencia para valorizar dentro del casco urbano que presentó Cosmos. “Una licencia que se le denegó a Cosmos desde Urbanismo”, ha puntualizado. También ha apuntado García que el gerente de la GMU tuvo en cuenta a la hora de firmar la propuesta de paralización de la innovación un informe emitido por la Consejería de Salud en el que señala “que la incineración de residuos como la que realiza Cosmos en su ubicación actual, dentro del casco urbano de la ciudad sería perjudicial para la salud de los cordobeses”.

García ha insistido en que ahora a Bellido le quedan cuatro opciones “para decidir qué hace respecto a Cosmos. La primera sería denegar a Cosmos, en base a esos informes de los técnicos y de Salud, la licencia para valorizar, si es que la pide de nuevo; la segunda, concedérsela, pero emitiendo para ello informes contradictorios con los anteriores; la tercera, sería no paralizar y continuar con la innovación del PGOU, teniendo en cuenta que la decisión final competirá al Pleno, lo cual, con los informes existentes, también llevaría a que Cosmos no pueda valorizar; y la cuarta, que espero que no ocurra, sería un acuerdo tácito del Ayuntamiento con Cosmos para que la cementera incinere residuos sin licencia”, ha apuntado.

El actual portavoz de IU ha reprochado la falta de coherencia del PP, Cs y PSOE, “por hacer ahora lo contrario de lo que firmaron junto a IU en la campaña electoral de las municipales de 2015 de “no permitir la incineración de residuos dentro de la ciudad” y también ha criticado “la postura surrealista” que ha adoptado ahora el PSOE en este asunto. “Antes de las elecciones municipales la entonces alcaldesa firmó un dodecálogo con Al-Zahara en el que se comprometía a dejar fuera de ordenación a Cosmos”, ha puntualizado García.