IU archivó la innovación de Cosmos dos días antes de dejar el gobierno local

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, han informado a los trabajadores de la cementera Cosmos que la innovación del PGOU puesta en marcha por el anterior gobierno municipal del PSOE e IU con el objetivo de impedir la valorización de residuos en el casco urbano y dejar a la empresa fuera de ordenación lleva archivada casi dos meses. Bellido ha indicado que el anterior gerente de Urbanismo, Emilio García, firmó el archivo de la innovación el pasado 13 de junio, dos días antes del cambio de gobierno municipal. De haber prosperado la innovación, Cosmos tendría que haber trasladado su fábrica "a la zona de la Campiña", como defendía el anterior presidente de la GMU, Pedro García (IU), traslado que la empresa siempre defendió que era inviable.

"Como venimos defendiendo desde nuestros grupo municipal desde hace cuatro años [desde el grupo municipal del PP], hemos venido a trasladarle a los trabajadores que Cosmos se queda, no se va de la ciudad", ha destacado Bellido. "Los trabajadores van a estar ya tranquilos respecto a su puesto de trabajo; es más, vamos a intentar fortalecer que Cosmos crezca más y que haya más industrias como Cosmos", ha sentenciado Bellido.

"Nuestro compromiso era que en los cien primeros días de gobierno íbamos a dar marcha atrás a esa innovación del PGOU puesta en marcha por la señora Ambrosio y el señor García y que afectaba de manera evidente a Cosmos; es más, se puede decir que estaba hecha a medida para Cosmos. Pues dos días antes de la constitución del nuevo Ayuntamiento, el anterior gerente de Urbanismo dejó firmada una propuesta de paralización del PGOU que afecta a Cosmos y de archivo de esa innovación, el día 13 de junio, sin que se le haya comunicado a nadie, ni al resto de grupos municipales, ni a la ciudadanía, ni a los afectados, ni a la plataforma Aire Limpio, ni a nadie", ha destacado el alcalde.

El regidor ha tildado de "muy grave" el hecho de que después de cuatro años "en los que se ha estado constantemente jugando con toda la seguridad jurídica de la ciudad" y "generando seguridad a una planta y a una plantilla, el último día prácticamente, se reconozca que ese innovación no era necesaria y que esa innovación era un gran error". Bellido ha puntualizado en que "a partir de aquí" se ha recuperado la seguridad jurídica, ya que el PGOU "es el que es" y no tiene en marcha ninguna innovación, "y los inversores y las empresas y esta plantilla pueden estar todos tranquilos de que esa inseguridad no se va a volver a crear", ha puntualizado.

También ha destacado que "la transparencia" va a ser a partir de ahora absoluta. "Los pasos que se vayan dando se van a ir comunicando, se tratarán en los órganos de gobierno adecuados y desde luego si se toma alguna decisión se le dará traslado a las partes afectadas", ha insistido el alcalde, quien ha adelantado que, sobre todo, "a partir de ahora, con la asesoría jurídica y con los servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo vamos a estudiar qué consecuencias tiene esa paralización provisional, ese archivo provisional, si hay que dar algún paso más por algún órgano de gobierno, si se ha hecho por quien se tenía que hacer y, sobre todo, avanzar con un objetivo que es contrario al que se ha dado hasta ahora, el objetivo es fortalecer a las empresas, que Córdoba fortalezca a las industrias que hay en la ciudad y si podemos atraer a nuevas industrias que van a generar más empleo, mejor que mejor".