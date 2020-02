IU vuelve a la carga con la innovación urbanística de Cosmos Córdoba

Uno de los temas urbanísticos estrella del anterior mandato en Capitulares, la innovación del PGOU para dejar fuera de ordenación a la cementera Cosmos, vuelve a la actualidad política municipal. El entonces presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y entonces y ahora portavoz del IU, Pedro García, ha pedido al actual responsable del organismo autónomo, Salvador Fuentes, que informe si va a continuar con dicha innovación o la va a archivar, "pero no se puede dejar en el aire".

García ha recordado que se solicitaron informes al respecto a la Consejería de Salud, "donde se dejaba claro que no se puede valorizar o incinerar en caso de estar en zona indistrial 3, como ocurre con Cosmos, dentro del casco urbano". "Si tiene que archivarse la innovación que se archive, pero dejando claro que existe ese negativa de la Junta de Andalucía a que se valorice allí; no se puede continuar con la innovación dado que la propia Consejería dice que ahí no se puede incinerar ni valorizar", ha recalcado

El portavoz de IU ha insistido en que pide el archivo de esa innovación "puesto que ya hay unos informes de la Administración autonómica que impiden esa actividad allí, algo que se tendrá que dejar plasmado en el expediente de archivo que se tendrá que llevar a Pleno". Asimismo, ha acusado a Fuentes de mentir "cuando dice que él no tiene la culpa de que la Junta le haya dado la autorización ambiental a Cosmos; una cosa es la autorización ambiental y otra es una licencia para la actividad que Cosmos no tiene, por lo que está cometiendo una ilegalidad".

Además, García ha pedido explicaciones sobre otra innovación iniciada en el mandato anterior con él como responsable de la GMU, la que que afectaba al Plan Especial de Casco Histórico (Pech) y para la que también demanda una solución en forma de continuidad o de archivo". El portavoz de IU aboga en esta caso por continuar con una innovación que tenía como objetivo "la suspensión de licencias para cualquier actividad en el casco histórico que no fuera de uso residencial, con el objetivo de proteger a esta zona de la ciudad y que sea un lugar habitable y no sólo para el turista". García ha añadido que se perseguía paralizar los cambios de usos, de modo que una vivienda no pueda acabar convirtiéndose en un restaurante o en hotel y ordenar que los edificios no tuvieran nunca más de un 25% de sus viviendas para apartamentos turísticos o para viviendas turísticas".