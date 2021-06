IU asegura que el gobierno municipal ha "estafado" a los dueños de parcelas en Córdoba

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que el gobierno municipal ha "estafado" a los dueños de parcelas en Córdoba al no poner en marcha la comisión municipal de seguimiento de la aplicación del decreto de regularización de las parcelas, aprobada en el Pleno de octubre del año 2019, con el objetivo de alcanzar la regularización de al menos 8.000 viviendas en parcelas de la capital cordobesa.

El portavoz de IU, Pedro García, ha denunciado el estado en el que se encuentra la Gerencia Municipal de Urbanismo en planeamiento, un departamento que "básicamente no existe, está absolutamente desmantelado", afirma García, al tiempo que asegura que el gerente de la GMU, Salvador Fuentes, les habría informado de que la comisión y mesa técnica "no se va a convocar porque no hay recursos y no es posible".

"En dos años no se ha hecho absolutamente nada, ningún avance, sobre la regularización de parcelaciones", ha afirmado el edil, al tiempo que ha criticado que "la franqueza y sinceridad" de Salvador Fuentes, "define y determina el momento en el que estamos en la GMU con las parcelaciones".

García ha recordado que a los pocos meses de haber llegado al gobierno municipal, aseguraron que se iban a legalizar 11.000 parcelaciones en Córdoba, cifra que posteriormente se rebajó a 8.000 y que a día de hoy no ha habido avance al respecto. La oficina de parcelaciones en la GMU tampoco se ha creado, informa el edil de IU, quien critica que el cogobierno tampoco ha visitado las barriadas periféricas para conocer la realidad de primera mano.

"Propusimos una modificación de la LOUA a la Junta, modificación que permitía dar luz y agua a las parcelaciones", ha recordado García, al tiempo que ha detallado que se dotó a una decena de parcelas de servicios básicos durante los últimos meses del antiguo mandato. Al menos 19 parcelas cuentan con las características para poder dotar a alrededor de 2.500 viviendas de luz y agua y "no sabemos porqué no se ha hecho nada".

Según los datos de IU, Campiñuela Norte; Montón de la Tierra; Huerta San Luis - Casillas Sur; Cortijo del Alcaide; La Forja; Arroyo del Ochavillo; Carretera de Encinarejo; La Gorgoja - El Marroquil; Barquera norte y sur; Cortijo El Rubio; El Alamillo; Doña Manuela; La Colina II; Cuevas de Altazar; El Cruce; El Sol - Alcolea y Valenzoneja 1 son las 19 parcelaciones que cuentan con las características para regular los servicios.

Al respecto, Pedro García ha instado al alcalde, José María Bellido, a "dar explicaciones sobre la nefasta gestión y la estafa a los parcelistas". "Este gobierno municipal es el que menos ha hecho en la historia desde que existen las parcelaciones, esto sin hablar sobre Las Jaras u otros sitios urbanos que tienen unos problemas que tampoco se terminan de solucionar", ha concluido.