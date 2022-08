IU defiende que "con su inacción" Bellido "le ha puesto la alfombra roja a la corrupción" y le exige que dimita

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba le ha exigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que dimita "porque con su inacción" ante unos hechos "acaecidos en los últimos días, "en los que la realidad supera a la ficción, le ha puesto la alfombra roja a la corrupción". La viceportavoz de la formación, Alba Doblas, ha ha tachado como "espectáculo" el hecho de que el entonces portavoz municipal de Cs -grupo municipal socio del PP en el cogobierno-, David Dorado, anunciara que se pasaba al grupo de ediles no adscritos tras denunciar que el regidor estaba obstruyendo la investigación de un presunto delito de corrupción relativo a contratos menores del área de Infrestructuras, arremeter contra éste y pedir su dimisión, para luego recular en esa decisión. "Tras ese espectáculo lo que tiene que hacer el señor Bellido es coger al señor Dorado de la manita e irse los dos a sus casas", ha sentenciado.

La edil de IU ha recordado que Dorado fue apartado por el propio alcalde de sus funciones al frente de Infraestructuras y del resto de competencias de gobierno que tenía, como la presidencia de Sadeco, cuando fueron imputados por el juzgado la coordinadora y un técnico de este área municipal por una serie de contratos menores, relegándolo a concejal raso. "La realidad superó a la ficción una vez más, por la mañana sale Dorado como si fuera un bendito anticorrupción y por la tarde se retracta; su partido lo pone verde y luego le desea buena suerte, mientras que su partido a nivel andaluz lo apoya frente a sus compañeros del Ayuntamiento", ha sentenciado Doblas, quien ha insistido en que Cs es un circo y el alcalde es su maestro de ceremonias.

"El alcalde como maestro de ceremonias de ese circo está permitiendo un equilibrismo sin red que corre el riesgo de que le caiga encima. Córdoba se ha convertido en un circo y eso es desgraciado porque tiene consecuencias muy graves, no solo para la imagen de Córdoba, no solo en lo que respecta a la gestión del Ayuntamiento, sino también para la ciudadanía en general", ha añadido.

Doblas ha pedido a la ciudadanía que este caso no le genere hastío y desconfianza sino que reaccione, porque, según ha defendido, hay otras formas de hacer política, "porque lo que sí ha demostrado el alcalde es que no es de fiar, es verdad que esa desconfianza va a ser difícil de superar, no es de fiar porque algo teme cuando no manda al señor Dorado a su casa, desde un principio, y cuando no es capaz de dar la cara, manda a otro a que hable por él, ¿si no es capaz de dar la cara, cómo va a ser capaz de tomar decisiones firmes contra el espectáculo que se está dando en su gobierno? No hace absolutamente nada por impedir que esta situación se frene", ha lamentado.

La edil de IU se ha preguntado a qué tiene miedo el alcalde para no romper el pacto con una formación política "que está dando semejante espectáculo. Doblas ha destacado que IU tiene numerosas sospechas de corrupción, de ocultismo y de falta de transparencia en el equipo de gobierno durante este mandato, poniendo como ejemplos la gestión de casos como los de la Normal de Magisterio, el espectáculo de luz y sonido del Alcázar, "el asunto de las mascarillas, que traerá cola según el señor Dorado y que ya dijimos que era raro" o el medio millón perdidos en Urbanismo "que nadie sabe cómo y por qué se lo han llevado".

Doblas ha sentenciado además que en el caso de la gestión que afecta a Cs "el espectáculo es grotesco". La edil de IU ha reprochado a Bellido casos las defensas de casos que han afectado a ediles de Cs como Eva Timoteo, que cobraba dos salarios estando en dedicación exclusiva"; al concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno, "ante unas situaciones irregulares planteadas que finalmente no se llegaron a producir"; y en principio también a David Dorado, cuando estalló el caso Infraestructuras. "¿A cuántos acuerdos y de qué tipos ha llegado Bellido con Isabel Albás para que una situación que el dice que es insostenible en el cogobierno del Ayuntamiento sea sostenible?", se ha preguntado. "Bellido le ha puesto una alfombra roja a al corrupción con su inacción. Que coja de la manita al señor Dorado y que se vayan los dos a sus casas para evitar que esta imagen de corrupción siga empapando al Ayuntamiento y a la ciudad", ha concluido.