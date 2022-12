IU y Podemos Córdoba lamentan que el Ayuntamiento "esté involucrado en un caso de corrupción tan gravísimo"

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha lamentado que el Consistorio "esté involucrado en un caso de corrupción tan gravísimo" después de que la Policía Nacional haya detenido al exedil del equipo de gobierno David Dorado por el caso Infraestructuras. Dorado ha sido detenido este lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación al caso Infraestructuras, que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores. El edil, junto a 12 empresarios -que también han sido detenidos, había sido llamado a declarar este lunes en la Comisaría. Los 13 han sido puestos en libertad con cargos.

La portavoz municipal de Podemos, Cristina Pedrajas, ha insistido, por su parte, en que "es absolutamente vergonzoso y lamentable lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Córdoba", Pedrajas ha recordado que desde que en mayo del pasado año los grupos municipales de IU y Podemos "llevamos a la Fiscalía" dos posibles casos de prevaricación por fraccionamiento de contratos y falsedad en documento público del área de Infraestructuras "lo que no sabíamos es que esto era solo la punta del iceberg".

"Lamentamos lo que veníamos denunciando contando desde hace muchos meses, lo que mi compañera Amparo Pernichi ya detalló en una rueda de prensa en una primera investigación que llevamos a cabo; se concreta una realidad objetiva y es que ha habido una trama de corrupción terrible en el Ayuntamiento de Córdoba, en el área de Infraestructuras, y que durante muchísimo tiempo la Alcaldía, el equipo de gobierno del PP y Cs y por el propio Partido Popular también se ha querido mirar para otro lado a sabiendas de que lo que estábamos denunciando era una realidad, como ha demostrado la UDEF y como ha demostrado la Policía Nacional", ha sentenciado García.

El portavoz municipal de IU ha añadido que su grupo lamenta que el Ayuntamiento de Córdoba se vea involucrado en hechos de corrupción tan gravísimos, que miembros de este equipo de gobierno estén involucrados en esos hechos y que, por desgracia, se ponga a Córdoba en el centro de la corrupción del país en este momento". García ha defendido que se trata de un hecho inédito en los últimos 40 años de gobierno de Capitulares y que el alcalde de Córdoba, "en primera persona", tendrá que "explicar muchas cosas sobre por qué dejó durante más de un año a este señor como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba a sabiendas de lo que estábamos denunciando y a sabiendas de que llevábamos razón, como así lo demuestra la Policía Nacional".

La portavoz de Podemos ha añadido que "ahora, por desgracia, año y medio después", el tiempo les ha dado la razón. "No somo el técnico y la coordinadora del área, sino también el concejal delegado, el señor Dorado, están imputados por delitos de cohecho, de malversación de caudales públicos y de pertenencia a organización criminal, algo que es de verdadera gravedad". "Nos parece una barbaridad lo que ha ido pasando en el Ayuntamiento de Córdoba bajo el mandato del señor Bellido, una trama de corrupción en la que todavía no sabemos cuánta gente estará implicada y qué calibre alcanzará; es una vergonzosa estafa a la ciudadanía desde el área de Infraestructuras y esperemos que no haya alguna más", ha concluido.