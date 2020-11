El Hospital Reina Sofía realiza 166 trasplantes hasta octubre con una bajada del 10% por el covid

El Hospital Reina Sofía ha realizado 166 trasplantes de órganos hasta octubre, una cifra que ha sufrido una leve caída debido a la pandemia del covid-19. En concreto, el centro sanitario registró en el mismo periodo de 2019 un total de 186 injertos, por lo que el descenso ha sido del 10,75%.

En este sentido, el coordinador de Trasplantes del Reina Sofía, José María Dueñas, resalta que este programa no es ajeno a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. De hecho, "es innegable que ha existido un decrecimiento de la actividad de donación y trasplante, pero si contextualizamos esta caída, hay que estar satisfechos con los resultados".

Por órganos, de los 166 trasplantes realizados, 62 son de riñón, 39 hepáticos, 45 pulmonares (25 unipulmonares y 20 bipulmonares), 14 de corazón y seis de páncreas. De todos ellos, cinco han sido infantiles (todos hepáticos).

Por otro lado, en lo que llevamos de año el hospital ha registrado 25 donantes de órganos frente a los 40 del pasado año durante el mismo periodo, lo que supone una bajada del 37,50% que explica a su vez el descenso del número de injertos.

En esto también ha influido el covid y las medidas que se han tomado para frenarlo. Hay que recordar que una parte de esos donantes suelen llegar por accidentes de tráfico. Con el confinamiento de todo el país y hasta alcanzar la nueva normalidad (entre el 14 de marzo y el 21 de junio) hubo unas restricciones de movilidad que hicieron que el número de accidentes se desplomara. Si no se podía circular por las calles ni las carreteras, difícilmente podía haber siniestros.

Otra de las circunstancias que han influido son los controles sobre el covid-19 que ha adoptado el Reina Sofía respecto a posibles donantes. En esa línea, Dueñas explica que se están empleando unas "altas medidas de seguridad en el proceso que nos hacen descartar potenciales donantes en el caso de que exista sospecha sobre una posible infección por coronavirus". Esto, puntualiza, no resta al proceso, "sino que suma, porque la seguridad y el rigor científico son marchamo de calidad".

El coordinador de Trasplantes señala que en esta segunda ola, además, han aprendido algunos "detalles importantes", como que "la supervivencia de nuestros pacientes trasplantados no se compromete más que la de la población general por una infección por covid". Según esto, estar trasplantado "no es un limitante ya que sabemos que nuestros enfermos no fallecen más que la población en general si se infectan".

A pesar de las dificultades de los últimos meses, Dueñas destaca que "el trabajo que se está haciendo es magnífico porque hay una perfecta coordinación a nivel nacional y regional entre la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la coordinación autonómica con el último eslabón, que son los hospitales". De esta forma, "si por cualquier causa, como puede ser la alta presión asistencial originada por la pandemia", un hospital no puede desarrollar su actividad trasplantadora, "ese órgano no se pierde, sino que va a otro centro para dar vida".

Por último, el intensivista lanza un mensaje tranquilizador "a todos esos pacientes y sus familiares que necesiten un trasplante de manera urgente". En ese sentido, asegura que "nuestros programas no paran y todas estas personas van a recibir un trasplante en el menor tiempo posible".

"Para ello, seguimos contando con la solidaridad de los ciudadanos y, por supuesto, con el compromiso de los profesionales sanitarios que nos han garantizado que nuestro país sea líder en donación durante 28 años consecutivos", añade el especialista. Por último, resume que, en líneas generales, la actividad se está viendo afectada por la pandemia, pero "sigue adelante, seguimos sumando, trasplantando y dando vida".