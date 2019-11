El Hospital Reina Sofía diagnostica 400 nuevos casos de cáncer de próstata al año en Córdoba

El Hospital Reina Sofía diagnostica al año unos 400 nuevos casos de cáncer de próstata, el tumor más prevalente en la población cordobesa tras el de piel. La responsable de la Unidad de Urología del centro, María José Requena, ha explicado que el cometido de los médicos es "no solo hacer un diagnóstico precoz, sino ofrecer la mejor técnica tanto de tratamiento radical como no radical".

Un año más, el hospital cordobés se ha unido a la iniciativa Movember, que tiene como objetivo "reivindicar la salud del varón". En ese sentido, Requena ha recordado que los hombres mueren siete u ocho años antes que las mujeres, "probablemente por su falta de concienciación sobre las revisiones periódicas, los hábitos saludables e ir al médico".

En el Reina Sofía estos casos se abordan de manera multidisciplinar: empiezan con el urólogo, siguen con el radiólogo, con la labor quirúrgica y con radioterapia, oncología o Medicina Nuclear.

En este sentido, la especialista ha señalado que "actualmente estamos ofreciendo a los pacientes la cartera de servicios más amplia que hay ahora mismo para el cáncer de próstata, a excepción de la terapia focal, que creo que en muy poco plazo la tendremos", por lo que "seremos el hospital de la comunidad de la comunidad que tendrá todas las posibilidades terapéuticas en este campo".

Uno de cada 12 hombres tendrá cáncer de próstata antes de los 75 años

La jefa de Urología ha indicado que "lo más importante en este momento es visualizarnos como grupo, como trabajo multidisciplinar, porque creo que no hay nada más importante que tomar decisiones compartidas y que cada profesional, desde su ámbito, haga una aportación".

Además, ha añadido que el 85% de los tumores que llegan al Reina Sofía son localizados, con buen pronóstico y buena expectativa de vida, pero si un paciente vive los suficientes años, lo puede matar".

Respecto a la detección, la doctora ha expuesto que "quizás no es tan importante decirle al varón que se haga el screening, sino que sea cuidadoso en la alimentación, practique deporte y se haga caso". Es decir, "este es un mensaje para que los hombres se conciencien de que tienen que cuidarse que, salvo excepciones, está fuera del perfil masculino". Además, esto se podría enfocar "al cáncer de testículos y a otras muchas patologías donde los varones son un desastre".

Dentro de Movember, bajo el lema Bigotes contra el cáncer de próstata se ha instalado un expositor en el Reina Sofía en el que se ofrece la posibilidad de fotografiarse con los bigotes (el símbolo de la campaña) y publicarlas en las principales redes sociales. También se han repartido folletos con cifras e información sobre este tumor cuya incidencia en Córdoba, según ha expuesto Requena, "es muy parecida a la del conjunto de Andalucía, 103 casos nuevos por cada 100.000 hombres, lo que significa que uno de cada 12 hombres tendrá cáncer de próstata antes de los 75 años".

Los especialistas que han acudido a este acto en el hospital han recordado que el cáncer de próstata no suele presentar síntomas, existe un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad cuando se tienen antecedentes familiares y los pacientes de raza negra.

Algunos estudios sugieren que el estilo vida, la obesidad o el síndrome metabólico son factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Por tanto, como medidas generales se puede incidir en la práctica de ejercicio de forma periódica, comer sano, consultar al médico ante cualquier duda, realizar un reposo adecuado y tener una buena salud mental.

La experiencia de un paciente

A Blas García Ruiz le diagnosticaron en diciembre del pasado año un cáncer de próstata tras reflejar una analítica que le hicieron en el trabajo unos valores anómalos. En su caso ha sido fundamental "el haberlo cogido a tiempo", por lo que "tengo que llamar a la prevención".

El médico de familia lo derivó a Urología, donde le hicieron una biopsia por fusión y le dieron el diagnóstico. En marzo de este año lo intervinieron con el robot Da Vinci. "Anteriormente no había tenido ningún síntoma y luego tampoco he vuelto a tener sintomatología; estoy perfectamente, no tengo ningún tipo de desfunción sexual, controlo esfínteres desde el primer momento y en mi analítica prácticamente no aparece el cáncer por ningún sitio", ha explicado.

En ese sentido, ha agregado que "yo soy testigo de que efectivamente la medicina, la tecnología y los buenos profesionales han hecho que la enfermedad esté superada".