La Guardia Civil de Córdoba y el SEPE clausuran el programa Tándem que dará empleo a 30 jóvenes

El programa de formación y empleo Tándem desarrollado por la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) se ha clausurado este lunes 26 de febrero. Durante 15 meses, pues esta iniciativa arrancó en octubre de 2022, un total de 30 jóvenes de entre 16 y 29 años han trabajado en el mantenimiento del Cuartel de La Victoria y de otros municipios de la provincia con el objetivo de facilitar la inserción de los jóvenes al mercado laboral.

Todos los jóvenes han recogido este lunes su respectivo diploma que los acredita como cualificados profesionalmente en labores de albañilería y pintura tras haber superado una formación de tres meses y las prácticas posteriores, remuneradas con el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Algunos como María Inmaculada Fuentes, a sus 30 años, apostaron por este programa para seguir la estela de su padre que es pintor.

"Me enteré de la oportunidad a través de SEPE y desde el primer día supe que quería pintura. Ahora me gustaría seguir trabajando en este ámbito, no como pintora, pero si en una empresa relacionada con este sector", ha explicado tras recibir su diploma esta joven que lleva ya "meses buscando trabajo" en un sector de la pintura que por suerte "cada vez está más abierto a las mujeres".

Manuel Blanco Sánchez, otro de los beneficiados por este programa, también accedió a la formación por su referencia paterna, pues su padre era carpintero metálico. "Tuve claro desde el principio que quería hacer albañilería", ha confesado este joven de 29 años que está preparado para salir al mercado laboral tras recibir un gran apoyo por parte de los monitores especializados que se han encargado de enseñar a los alumnos durante tantos meses.

Dividido en dos subgrupos de 15 personas cada uno que se han especializado en las ramas de "pintura decorativa en construcción" y en "pavimentos y albañilería de urbanización", tal y como ha señalado el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, los jóvenes del programa tándem han trabajado en "la rehabilitación de los edificios del Cuartel de La Victoria, el reacondicionamiento de las fachadas para la mejora de su eficiencia energética, la reurbanización de las calzadas y la aplicación de técnicas de recuperación de materiales de demolición" entre otras.

Además, los jóvenes han llevado a cabo labores de pintura de interiores también en los cuarteles de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque, El Viso, Montoro, Villafranca, Santaella, Luque y Lucena. Como ha precisado Clemente Castrejón, "se ha cumplido el 100% de los objetivos previstos" para este programa Tándem que ha incluido formación en capacidades digitales y de economía verde.

"Estos jóvenes se incorporarán al mercado laboral con un nivel de especialización suficiente para cumplir las expectativas que las empresas del sector de construcción han trasladado para dar respuesta a la falta de mano de obra joven", ha concretado el jefe de la Benemérita, quien ha explicado que, además, los alumnos tendrán un "asesoramiento individualizado del personal técnico para contribuir al máximo porcentaje de empleo".

El "inicio" de próximas salidas laborales

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, presente en el acto de entrega de diplomas que ha tenido lugar este lunes en el Cuartel de La Victoria, ha recalcado que el Cuerpo ha sido "pionero en introducir un tándem dentro del Ministerio de Interior" y ha subrayado que gracias a este programa "30 personas formadas van a tener una capacitación para entrar al mercado con competencias digitales y verdes", cualidades que son "fundamentales" en la actualidad.

Por último, la directora del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, Alicia Vilches López, ha hecho hincapié en el "reto" cumplido en este proyecto "pionero" en una comandancia de la Guardia Civil. Además, ha destacado el "esfuerzo importante y la superación de problemas" que han soportado los alumnos del programa a los que ha querido felicitar y enviar un mensaje de ánimo: "Esto no es el final del programa, sino el inicio para buscar activamente entrar en el mercado laboral y el desarrollo profesional".