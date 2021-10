Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "El equipo lo deja todo en el campo"

Entre la incertidumbre y el cansancio acumulado. Germán Crespo espera que se pueda disputar el encuentro de este domingo ante el Mensajero (Silvestre Carrillo, 13:00), aunque "tenemos que ir día a día" en este sentido. A la espera de cualquier tipo de noticias -todo dependerá de la situación con el volcán de Cumbre Vieja-, el Córdoba CF trabaja con la mente puesta en sumar un nuevo triunfo liguero frente a un rival herido que perdió en Lepe ante el San Roque con claridad (4-1).

Germán Crespo valoró que el miércoles ante el Juventud de Torremolinos fue "un partido intenso por como estaba el terreno de juego, lo que hizo que se generarse un cansancio extra". Con un mes de octubre de infarto por el pase de rondas en la Copa RFEF, los blanquiverdes, tras deshacerse del cuadro malagueño, han tenido "dos días para recuperar y hemos bajado la carga de trabajo" en estos últimos entrenamientos. Además, como comenta el técnico nazarí, "tendremos un viaje largo si finalmente se realiza".

La cita del domingo ante el Mensajero está cargada de "incertidumbre y tenemos que ir día a día". Todo ello por la situación ambiental provocada por el volcán de Cumbre Vieja. Lo que sí dejó claro Germán Crespo es que "si hay previsión de que no se puede volar, que nos lo digan antes de salir de Córdoba". "Con ganas de que llegue y si llegamos a Madrid, podamos ir y no hacer un viaje en balde", reconoció el preparador granadino.

Enfrente está un Mensajero al que "influye" la situación que está sacudiendo a la isla de La Palma. "Son jugadores de allí y me imagino que tendrán familiares involucrados en este tema, que han podido perder la viviendo", apuntó Germán Crespo. No obstante, en lo deportivo, es "un equipo que no está sacando los resultados pero el primer partido lo perdió el domingo con el San Roque". Además, añadió que ahora va "el Córdoba CF y es una motivación especial porque se van a enfrentar a un equipo histórico". "Es un partido motivante para todo el mundo y será complicado", señaló el técnico cordobesista.

"Creo que va a ser un partido diferente al del miércoles por el estado del terreno de juego. Es un campo de césped artificial, con mucho caucho y el bote de balón será irregular", argumentó Germán Crespo. Sobre la cita en El Pozuelo, "al inicio y al final pisé el campo y se notaba mucho. El Torremolinos tenía una propuesta de juego pero por el campo no propusieron lo que hacen". Para el domingo, "será un partido intenso, pero si estamos teniendo claro que el equipo es capaz de adaptarse en cuanto a campo, terreno o rival y eso hace que el equipo esté rindiendo como está rindiendo".

A pesar de la buena dinámica, "son muchos partidos en corto periodo de tiempo". No obstante, "el equipo está demostrando que lo deja todo en el campo y los propios jugadores quieren alargar la racha", apuntó Crespo. Además, "la afición nos llevó en volandas en Torremolinos, se están sacando los partidos e incluso somos capaces de remontar". Pero "eso se palpa en el campo y están con ganas de sacar los tres puntos", lo que "te da un plus extra, aunque haya cansancio de por medio".

Por otro lado, piensa Germán Crespo que será un partido diferente al del Juan Guedes con el Tamaraceite: "Cuando planteamos los partidos, vemos los rivales pero luego te encuentras otra cosa, como pasó en Torremolinos". "El Mensajero es un equipo de juego directo, de buscar segundas jugadas, de buscar la peinada de su delantero, pero tienen calidad y será un partido totalmente diferente al del miércoles", comentó el preparador granadino.