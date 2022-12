Fuentes insiste en que el Ayuntamiento de Córdoba "está haciendo las cosas bien" en el Caso Infraestructuras

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Salvador Fuentes ha insistido en que el Ayuntamiento "está haciendo las cosas bien en el Caso Infraestructuras, lo que supone una tranquilidad", un caso del que ha destacado que "parece ser que la praxis irregular se remonta a diez años". "El propio juez pone de manifiesto que la colaboración del Ayuntamiento con la Justicia y la Policía ha estado a unos niveles excepcionales, algo que se le debe al alcalde", ha añadido.

Fuentes ha realizado estas declaraciones un día después de que se conociera que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha imputado al concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado y a una decena de empresarios por dicho caso; todos fueron detenidos la semana semana por la Policía Nacional, si bien quedaron en libertad con cargos. Ahora, en un extenso auto judicial publicado este miércoles, 21 de diciembre, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz amplía además la imputación sobre los dos funcionarios del Ayuntamiento que ya declararon como investigados, lo que eleva a 13 el número de personas supuestamente implicadas en la presunta trama de corrupción.

El también teniente de alcalde de Urbanismo ha pedido a la oposición municipal que "deje a la Justicia, a la Policía y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajar en este caso". "Con esa colaboración del Ayuntamiento encabezada por el alcalde estamos poniendo fin a una posible trama de corrupción que se puede remontar, según el juez, a hace diez años, lo que supondría que esta mala práxis se vendría realizando en años anteriores [cuando el cogobierno local era el compuesto por el PSOE e IU]", ha puntualizado. "Se ha cortado con una situación que era muy preocupante para la ciudad", ha añadido.

Fuentes también se ha referido al escrito presentado en el Tribunal de Cuentas por el diputado del PSOE en el Congreso y candidato socialista a la Alcaldía a las próximas municipales, Antonio Hurtado, con el objetivo, según las propias palabras de Hurtado, de "conseguir que el Ayuntamiento recupere el dinero robado de los bolsillos de los cordobeses en el Caso Infrestructuras". "Presentar una denuncia sobre un asunto que está sub iúdice no tiene recorrido ninguno; lo que está haciendo el PSOE en este caso es montar una cortina de humo", ha sentenciado. "Tenemos que justificar un dinero que es de los cordobeses y el que se lo haya llevado en este caso, que pague con toda la carga de la ley. A eso nos tenemos que dedicar, y no a montar cortinas de humo", ha añadido.

El teniente de alcalde también se ha referido a las acusaciones vertidas por portavoz municipal del PSOE, José Antonio Romero, sobre que él fue quien firmó como alcalde accidental para que el secretario del Ayuntamiento abriera una información reservada sobre el segundo caso Infraestructuras. Y lo ha hecho con documentos en la mano. "No se puede tener la mala fe de mentir o decir las verdades a medias; el PSOE ha obviado deliberadamente que el secretario del Ayuntamiento les destacó en un informe que le pidió el propio PSOE en el que dice literalmente que quien firmó ese documento como alcalde accidental fue David Dorado", ha denunciado.