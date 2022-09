Fuel Fandango y Penélope, nuevos artistas confirmados para el Cajasur I Like Festival 2022 en Córdoba

Fuel fandango y Penélope son los nuevos artistas confirmados para el Cajasur I Like Festival 2022, que se celebrará su novena edición el próximo 22 de octubre en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, con la actuación principal de Rigoberta Bandini, y para el que las entradas ya están disponibles, a través de riffmusic.es y en la taquilla del teatro.

Así lo ha indicado la citada productora musical cordobesa, destacando que Fuel Fandango, la banda formada por Nita y el productor Ale Acosta, son una de las formaciones con mayor proyección mundial. Cuenta con identidad propia y sonido único, y fusiona estilos musicales tan variados como el funk, la electrónica y el flamenco o la copla.

Su sonido en directo se considera vanguardista y rompedor los ha llevado a los festivales nacionales e internacionales mas importantes del mundo: Mad Cool, FIB, SXSW, Eurosonic, son solo algunos de ellos. Debutaron en 2011 con su disco homónimo Fuel Fandago, en el que se incluían algunos de los éxitos más reconocidos, como Talking, Shiny Soul o Always Reaching, y hasta la fecha se han mantenido y han conseguido el respeto del público y crítica por partes iguales.

Por su parte y naturales de Barcelona, Penélope se salen de los márgenes de lo establecido con cada canción. Son independientes, pero no repiten las fórmulas de los grupos indie de las décadas anteriores; juegan con pop peligroso, beben del folklore e innovan en cada lanzamiento. Con un ejercicio de estilo impecable, el mestizaje musical de la banda se nutre de pop alternativo, flamenco, rock, electrónica, e incluso de tintes jazz y trap.

Penélope es una de esas bandas con una identidad única que irrumpen con una propuesta que en directo alcanzará su máximo esplendor, un show magnético y rompedor. Vienen a presentar Esto es una locura, que es un álbum afilado, complejo e inquieto. Una auténtica bomba de relojería que estalla justo a tiempo y desvela una de las propuestas más frescas y talentosas de la escena.

Junto a Fuel Fandango y Penélope, estará Rigoberta Bandini, cerrando el festival y que ya fue artista confirmada hace unas semanas. La cantante y compositora catalana se ha convertido en todo un fenómeno social y musical gracias a canciones como In Spain we call it soledad y Ay Mamá.