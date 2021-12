Fran Adame impulsor de la feria 'On Industry': "Córdoba está en el camino para crear un sistema educativo adaptado a la industria 4.0"

"El futuro inmediato de la industria se juega en el terreno de la innovación. La industria que no se digitalice e integre sus procesos comprendiéndolos en datos no será competitiva o, sencillamente, no sobrevivirá". Con esta contundencia se explica Deuser en su web. El CEO de esta empresa cordobesa, Fran Adame, es a su vez el principal impulsor de esta feria tecnológica On Industry y ha respondido ante el Día algunas de las cuestiones de actualidad y de futuro que envuelven esta industria.

-Desde la Primera Revolución Industrial, con el movimiento ludita, el personal siempre ha mostrado su animadversión ante las máquinas que han destruido la mano de obra. Ante esto, surge la pregunta: ¿Se dará en algún momento la paradoja en que los ingenieros terminen creando robots que los sustituyan, a ellos mismos, en sus puestos de trabajo?

-No, eso es ilógico. Además eso es una manera de pensar obsoleta. El ser humano ahora anda, cuando antiguamente no andaba, porque hemos ido evolucionando; es decir, vivimos en un mundo global donde, si no somos competitivos, no perderíamos dos puestos de trabajo, sino que perderíamos cientos porque habría que cerrar empresas completas. Lo que hay que hacer es trabajar en nuevas herramientas para que el ser humano, que siempre será capaz de pensar, mientras que la máquina no, se recicle y se dedique a tareas de alto valor añadido como la artesanía y dejemos de lado las tareas repetitivas que al final recurren en lesiones traumatológicas y psicológicas.

-¿Las tareas artesanales, y así mismo las artes humanísticas, no corren peligro?

-Ninguna, es imposible. Porque una máquina nunca va a poder crear arte. El producto artesanal está en auge y es necesario, pero en el producto industrial no podemos pensar en poner a seres humanos cogiendo algo en un sitio y poniendo algo en otro sitio, porque eso es incluso infravalorar al ser humano.

-Ha dicho también que las máquinas no tienen la capacidad de pensar, ¿No se pueden crear robots con raciocino?

-No. Esto está mal que yo lo diga, pero existen muchos lobbies de Inteligencia Artificial (IA). A día de hoy, y en el futuro, la IA solo es, y será, estadística avanzada, cosas repetitivas que se podrán ir haciendo mejor, pero nunca va a haber algo que sea capaz de auto-aprender porque harían falta siglos de información y, probablemente el ser humano ya no esté aquí.

-El futuro para construir smart cities -ciudades inteligentes- y ser referentes en una industria innovadora y digital, pasa por la adaptación del sistema educativo, ¿no?

-Por supuesto, el sistema educativo tiene que entrar en una colaboración público-privada total, porque la empresa es el termómetro del mercado que sabe por donde van las tendencias de lo que el alumno debe aprender para incorporarse a un mercado laboral instantáneo. En el momento que eso se consiga, y aquí en Córdoba se están dando grandes pasos en ese camino, no habrá ningún problema porque toda la gente saldrá sabiendo que terminará trabajando en algo que es actual y no va a empezar a estudiar para un trabajo que ya es obsoleto, porque ya han cambiado los trabajos.