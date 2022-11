El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba recibe a la joven pianista Anastasia Rizikov

La joven pianista ucraniocanadiense Anastasia Rizikov será la protagonista del concierto de este viernes en el Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, que celebra hasta el 30 de noviembre su vigésima edición. El auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco recibirá a partir de las 20:00 a la artista, con entrada libre hasta completar el aforo.

El concierto arrancará con obras de Chopin, Nocturno op. 48 in C minor y Mazurkas, op. 30, para continuar con Three Popular Ukrainian Songs y Rhapsody n.º 2 in A minor, Dumka-Shumka de Lysenko y Passacaglia de Kosenko. Tras el descanso, Rizikov interpretará 3 Intermezzi, op. 117 de Brahms y Symphonic Etudes, op. 13 and posth de Schumann.

Nacida en Toronto en 1998, Rizikov ha brillado en la escena internacional desde los siete años, cuando ganó el concurso internacional de piano Horowitz de Kiev y debutó con la orquesta filarmónica de la misma ciudad. Desde entonces, ha impresionado a público y crítica, compitiendo con intérpretes que la doblaban en edad y ganando concursos y premios del público, entre ellos el Concurso de Jaén –que ganó con 16 años­–, el Concurso Ettore Pozzuoli o el Concurso de Piano Rotary. También ha sido laureada en el concurso María Canals y en el pianístico de Tiflis.

Su vasto repertorio, con más de 25 conciertos, le ha permitido tocar asiduamente con orquestas a escala internacional. Su también rico repertorio solista (centrado principalmente en los siglos XIX y XX y la música eslava) la ha llevado a dar recitales en el mundo entero y a participar en prestigiosos festivales. En diciembre de 2016 publicó su primer disco con Naxos Records.

Desde el principio de la guerra en Ucrania, la artista ha logrado recaudar 30.000 euros para ayuda humanitaria gracias a sus conciertos de música ucraniana en Canadá y en Francia, labor que espera poder continuar desarrollando en el futuro, ayudando a las víctimas de la guerra y compartiendo la rica cultura ucraniana y sus grandes compositores. En junio de 2022 fue laureada por las fundaciones Banque Populaire y Gautier Capuçon (Francia).

Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, el Festival de Piano Rafael Orozco celebra su vigésima edición con 11 conciertos del 7 al 30 de noviembre.