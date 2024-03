"Me encanta ir a ciudades más pequeñas, es donde el público tiene más ganas de fiesta"

Fernanda Martins (Paraná, Brasil, 1982) es Dj, productora de música electrónica y uno los grandes nombres femeninos dentro de la escena del techno a nivel mundial. La artista brasileña será la cabeza de cartel de la jornada de techno que se celebrará durante la madrugada de este sábado en la Sala M100 (avenida de Chinales, 18). La promotora DTO trae a Córdoba a toda una referente internacional que ha atendido previamente a el Día para garantizarle a los cordobeses "una buena dosis de Hard Techno & Schranz" y con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer en este sector en el que "se juzga mucho más a las mujeres que han llegado al éxito".

-Actualmente es uno de los grandes nombres femeninos dentro de la escena techno mundial. ¿Cómo ha sido su camino hasta alcanzar ese éxito?

-Empecé a tocar en 2005 y, por aquel entonces, tener una carrera de Dj de techno underground en Brasil y vivir estaba hecho para pocos. Cuando empecé todavía estaba en la universidad y no tenía intención de dedicarme profesionalmente a la música. Mi pasión era estar horas jugando a mezclar temas, pero, debido a que conocía a muchos Djs de la escena de mi ciudad, comencé a recibir invitaciones para mis primeros bolos. Eran por diversión. Con el tiempo me llegaron muchas oportunidades y empecé a tocar por varias ciudades de Brasil. En un momento dado apareció una agencia que me quiso fichar y fue ahí cuando empecé a tomármelo enserio. En 2007 hice dos tours por Europa. Al final de ese mismo año terminé la universidad y decidí meterme de lleno con lo de ser Dj. En 2008, me vine a vivir en Barcelona y estando aquí pude desarrollarme como artista y darme a conocer.

-¿Cómo y cuándo surgió su pasión por el techno?

-Fue allá por 1997 o 1998. Empecé a conocer el techno buscando y bajándome música por internet. La verdad es que escuchaba un poco de todo de electrónica a principio, pero luego fui dándome cuenta que el subgénero que más me gustaba era el techno.

-¿Algún referente del que ha querido seguir sus pasos?

-Tengo muchos referentes que descubrí en esa época en la que empezó a gustarme el techno y todavía son figuras de referencia: Carl Cox, Jeff Mills, Mistress Barbara, Dave the Drummer, Dave Clark...

-¿Cómo se define como Dj?

-Soy una Dj que aprecia el arte de la mezcla y que disfruta mezclando músicas con bombos muy contundentes, ya sean de techno o de hardtechno.

-Afortunadamente nos estamos acostumbrando a ver nombres femeninos como cabeza de cartel en salas y festivales. ¿Cree que falta algo más para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en la música electrónica?

-Quizás tratar el tema de forma más natural. Al final, independientemente del género, la buena música puede ser creada, mezclada y apreciada de la misma manera por todos nosotros.

-¿Es más complicado ser exitoso en este género musical siendo mujer que siendo hombre?

-No, creo que la dificultad es la misma. Todo va a depender de cómo trabajes, de cómo te muevas o de los contactos que tengas. Pero sí, se juzga mucho más a las mujeres que han llegado al éxito. Afortunadamente, esto pasa cada vez menos.

-La madrugada de este sábado estará en la Sala M100 de Córdoba. ¿Qué acogida espera?

-Espero que sea genial. Hace mucho que no voy a Córdoba y tengo muchas ganas de volver con el público de allí.

-¿Qué tipo de techno van a poder disfrutar los cordobeses?

-Me encargo del cierre y pueden esperar una buena dosis de Hard Techno & Schranz.

-¿Cree que es importante que una referente de la música electrónica como usted haga conciertos en ciudades más pequeñas como Córdoba para expandir el techno?

-¡Claro! Además de ser importante para el estilo en sí. A mí particularmente me encanta ir a ciudades más pequeñas. Sinceramente, es donde el público tiene más ganas de fiesta.

-Nació en Paraná, Brasil, pero lleva años afincada en Barcelona pese a que ha actuado en más de 40 países de todo el mundo. ¿Tiene España alguna relación especial con el techno a diferencia de otros lugares?

-Todos los que hemos viajado por el mundo para ir a eventos de techno sabemos que como España hay pocos sitios. Lo que más me gusta de aquí es que hay espacio para todos los subestilos del techno.

-Parece que los estereotipos negativos que han perseguido a la música electrónica durante años están desapareciendo. ¿El techno es más inclusivo y gusta a más personas ahora que antes?

-Obviamente. Es innegable que el estilo se ha popularizado mucho en los últimos años. Yo misma jamás pensé que tomaría tanta proporción. Me alegro de que la escena vaya creciendo y espero verla cada vez más profesional y fuerte.