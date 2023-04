Feria del Libro de Córdoba: El mundo distópico de Marta Sanz para desgranar los "problemas más acuciantes" del presente

Marta Sanz ha hecho parada en la Feria del Libro de Córdoba este domingo para presentar su libro Persianas metálicas bajan de golpe (Anagrama), una distopía llena de sátira y humor en la que hace una crítica a la forma en la que las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado a la sociedad. La autora crea un mundo fantástico, de ciencia ficción, para hablar de los "problemas más acuciantes de nuestra contemporaneidad".

La novela surge de su experiencia en el confinamiento. En esa etapa, hizo "cosas que jamás pensé que haría", como varios directos al día en varias plataformas y aceptó "todas las cookies, las cámaras y los vídeos" habidos y por haber. Hasta descubrió que su Thermomix tenía un micrófono, por lo que le dijo a su marido que desde entonces las conversaciones en la cocina fueran "injuriosas" y solo hablarían de cultura, ha bromeado la autora en la presentación, que ha dirigido Juanjo Fernández Palomo

En el encierro provocado por la pandemia del covid-19 descubrió que las redes sociales y las nuevas tecnologías tenían una parte muy positiva ya que permitían teletrabajar y mantener una relación con los seres queridos, pero al mismo tiempo tienen "un reverso oscuro que se relaciona con las adicciones, la generación de un discurso complaciente" y la reducción "de una manera peligrosa de nuestro acervo léxico".

De esta forma, se formaba "una bola en la que se mezclaba la vigilancia, que era mala, y el cuidado, que era bueno". De ahí surge su libro, en el que una generación de mujeres pierde la memoria y es vigilada por unos drones que "buscan una humanidad que no tienen aprendiendo de los humanos para emanciparse del jefe, que como siempre es blanco, anglosajón aunque no sabe hablar inglés, machista…", ha señalado la escritora.

Al respecto, ella ha aclarado que no es "tecnófoga ni ludita", sino que confía "mucho en el progreso" y cree que la tecnología es fundamental es ciertos ámbitos como por ejemplo la Medicina.

La muerte y la salud son dos temas muy presentes en Persianas metálicas bajan de golpe. En ese sentido, la autora ha recordado que en la pandemia, cada persona buscaba sus recursos para construir su propia felicidad y esperanza en el futuro. "Incluso articulábamos discursos en los que lo fiábamos todo a lo que pasaría después", como por ejemplo el famoso "saldremos mejores". Sin embargo, "luego nos dimos cuenta de que esto no era así" e incluso "había dirigentes y dirigentas que iban a desmantelar la joya de la corona que era la sanidad pública".

En la obra de Marta Sanz, esa "mala sensación sobre la contemporaneidad se intenta contar sobre una distopía" que ella se empeña "en decir que tiene un final feliz", aunque "hay quien puede decir 'vaya final feliz', pero a mí me lo parece", ha contado.

El libro trata de "construir un mundo fantástico, de ciencia ficción, para hablar de los problemas más acuciantes de nuestra contemporaneidad", que pasan por "el desmantelamiento de lo público, el envejecimiento de la población o alargar la edad de jubilación". Todo eso "cristaliza" en Land in Blue (Rapsodia), el mundo del futuro en el que se desarrolla la novela.

En ese mundo, la "soledad, el encapsulamiento de personas que se creen que están hiperconectadas o la pérdida de la memoria por dejarlo todo a memorias extracorpóreas" genera "desapego e infelicidad". En ese contexto aparecen los drones, "una mezcla entre el coche fantástico y el soldadito de plomo", ha apuntado.

La obra está llena de guiños y referencias, desde la alta cultura al chismorreo televisivo. En este sentido, Sanz cree que todos esos estímulos culturales, "los de arriba, los de abajo, los de la derecha, los de la izquierda", si entran en contacto "con nuestra piel, termina formando parte de nuestro metabolismo".

"Yo creo que soy la mujer que soy porque cuando era pequeña vi Colombo, Los Chiripitifláuticos, La Casita del reloj y me enganché a Cristal", pero a la vez ha "traducido a Virgilio". Por eso, en la escritura que propone "está todo ese panóptico cultural, cosas que deben estar ahí para que nosotros las filtremos".

Por su parte, Fernández Palomo ha destacado que en la obra de Marta Sanz hay una "lectura con exigencia", a lo que ella ha contestado que "no hay puntada sin hilo". En esa línea, ha dado su visión de las personas que leen: "No os veo como clientes, no creo que por el hecho de que gastéis vuestro tiempo y dinero en un libro que yo haya escrito yo os tenga que complacer y pasar la manita por el hombro".

"No creo que los lectores siempre tengáis razón", ha aseverado, porque "igual que los escritores y escritoras nos equivocamos, hay gente que lee mal". La autora ha achacado esto a "una mentalidad de sociedad de consumo, ultracapitalista y ultraliberal que genera una idea de cultura solamente relacionada con el ocio", lo que "se concreta en estilos literarios gentrificados porque son todos iguales". Sin embargo, ella asegura qye se ha "puesto en el lado de la exigencia porque significa ir contra el discurso político hegemónico".

Además de la presentación del libro de Marta Sanz, esta mañana José Daniel García y Fernando Alberca han firmado ejemplares de Revolución y Geniales, respectivamente.

Otro de los actos centrales de este domingo en la Feria del Libro de Córdoba es la mesa redonda Ginés Liébana: La poesía de vivir, en la que participan Jesús Cabrera, Antonio Lara Quero, Miguel Carlos Clementson y Rosa Luque.

Los cuatro repasarán diferentes facetas de la larga vida del pintor y poeta del Grupo Cántico, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 101 años.

Otra mesa redonda cerrará la jornada, la titulada Narrativa andaluza actual: tres miradas, con la participación de Sara Mesa, Joaquín Pérez Azaustre y Daniel Ruiz García. Previamente, estos mismos escritores firmarán ejemplares de sus obras La familia, La larga noche y Amigos para siempre en la caseta de firmas.

Por otro lado, Francisco Solano Márquez presentará una reedición ampliada y actualizada de su Córdoba insólita.