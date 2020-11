Feliz aniversario cocodrilo

España es un país rico culturalmente. Ha dado grandes voces, grandes intérpretes en muchos instrumentos, tiene grandes agrupaciones de todo tipo además de ritmos diversos que trascienden nuestras fronteras, pero que a veces no resisten el paso del tiempo y mucho menos mantienen su raíz y tradición primigenia con vitalidad y buen hacer. Cuentan las leyendas sureñas estadounidenses que un trombón se asemeja en su forma a un cocodrilo, al igual que a los primeros blancos que gustaban de cantar y disfrutar del blues de los negros se les dio el sobrenombre de alligators...

Pues bien, hoy les voy a hablar de una agrupación ecléctica instrumentalmente cuando menos que cumple 25 maravillosos y excelsos años en este preferiblemente olvidable 2020. Me refiero a los The Sir Alligator’s Company, agrupación surgida en 1995 en Madrid y conformada por cuatro trombones, dos tubas y una batería.

La compañía del señor lagarto ( The Sir Alligator’s Company), es un grupo que se acerca al rock, pop y soul desde su formación clásica. Es un conjunto musical decididamente armónico con una destreza y una capacidad embriagadora y sugestiva de ejecutar piezas extraordinarias y realizar con sus instrumentos un recorrido por la historia de la música, en cualquiera de sus estilos y épocas.

En sus inicios estuvo conformado por Simeón Galduf (trombón solista de la orquesta del Teatro Real y de la Comunidad de Madrid), Álvaro Martínez (trombonista de la ORTVE y solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid), Elies Hernandis (profesor de Trombón del RCSM de Madrid), Stephane Loyer (trombón bajo de la ORTVE), Mario Torrijo (solista de Tuba de la ORTVE), Miguel Moreno (profesor de Tuba del RCSM de Madrid) y Daniel Álvarez (batería y profesor de música de enseñanza Primaria).

Ellos tenían una idea muy clara que aún hoy pervive y es su esencia: acercar al público a dos instrumentos conocidos, como son el trombón y la tuba, usando como medio temas musicales de Mickael Jackson, Tom Jones, Henri Mancini, Nino Bravo, Fred Mercury, Joe Cocker, Elton John, Nino Rota, Frank Sinatra, James Brown, Stevie Wonder, The Mamas & The Papas, Lester Bowie entre otros muchos, probando nuevas formas e ideas, ubicando estos instrumentos en roles tan distantes de los clásicos preconcebidos.

Sus presentaciones abarcan escenarios tan diversos como el festival de la International Tubist and Euphonium Association (ITEA) en Riva de Garda (Italia), el festival de instrumentos de Shanghai, congresos como el International Trombone Festival (lTF) de Valencia, la Asociación de Trombonistas Franceses (ATF) en Marsella, la Unión Europea de radiodifusión (UER) en Madrid o en la presentación en sociedad de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos (AETYB) en Madrid, que dan muestra de su vasto y egregio quehacer que obviamente se ha complementado con presentaciones durante sus giras por Italia, Alemania, Francia, Israel y China, sin olvidar las realizadas en la geografía española en plazas como la Comunidad de Madrid, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, el País Vasco, La Rioja y Andalucía y en los principales espacios de RTVE, Antena3, la extinta Canal+, Movistar#0, entre otros.

Casi todos los fundadores y/o los actuales integrantes han ejercido o ejercen como labor principal diaria la docencia y eso está muy marcado en la trayectoria de esta agrupación.

Son muchos los conservatorios tanto españoles como extranjeros y cursos internacionales de música que han acogido de buen grado y apreciado las experiencias docentes de sus integrantes. Sobre todo mediante sus aclamados conciertos pedagógicos, donde muestran las potencialidades de sus instrumentos y enseñan otros tan desconocidos para el público no solo europeo, sino general, como el didgeridoo, instrumento aborigen australiano emparentado con los instrumentos de viento y muy especialmente con la tuba. Otro proyecto que demuestra su quehacer polifacético es Metal Ligero.

Un maravilloso paseo por la música española que va desde el Llivre Vermell (Libro Rojo) con cantos litúrgicos y gregorianos conservados en el conocido Monasterio de Monserrat, pasando por obras de compositores reconocidos como Juan del Encina, Isaac Albéniz, Tomás Bretón, entre otros, hasta la muy recordada actriz y cantante de copla española Concha Piquer. The Sir Alligator’s Company tiene una faceta divulgativa muy especial, que abarca todos los públicos.

Muestra de ello es el proyecto de cuento para niños Tuve Tuba por un Tubo, que contó con la inestimable colaboración y participación del reconocido divulgador musical Fernando Palacios y que se estrenó con notable éxito en el XIV Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante en 1998.

Obviamente, estos 25 años han dado para muchas experiencias y éxitos y entre ellos sin dudas están sus producciones discográficas En directo (1998) grabado en la sala R&C de Madrid. Algo Hay (2005) con la discográfica Animal Records y el tercero y último hasta ahora titulado Es mejor dejarlo como está (2010), que es un trabajo en formato DVD grabado igualmente en directo desde la Sala Galileo de Madrid.

Es justo hacer ver que la situación desde hace varios años referente a las grabaciones y difusión de la música no presenta muchos aliciente, y es por ello que las agrupaciones más eclécticas como esta encuentran escollos para dejar plasmado su arte de forma permanente. No obstante, no cejan en su empeño y han remasterizado su segundo trabajo discográfico que próximamente estará disponible en diversas plataformas como Spotify, SoundCloud, y Apple Music, entre otras.

En sus planes también está realizar la remasterización de su peculiar tercer trabajo realizado en DVD y poner a disposición del respetable la versión solo en audio y la grabación próximamente de un nuevo álbum que seguramente no dejará indiferente a nadie que lo escuche.

Las afectaciones de este período pandémico mundial les ha llevado a posponer, sin fecha fija, una gira por China que tenían prevista realizar por el gigante asiático el pasado verano. Esta agrupación ha sufrido pocos cambios en sus integrantes en todos estos años. Desde 2011 forma parte del grupo José Alberto Paniagua (trombonista y miembro de la Banda de la Guardia Real), luego de la salida de Simeón Galduf (1995-2000) y del trombonista freelance estadounidense Norman Hogue (2000-2011). Hemos de reseñar que también cuentan ocasionalmente en sus actuaciones con la colaboración de Raúl Benavent (percusionista de la ORTVE).

Definitivamente The Sir Alligator’s Company es una agrupación que todos deberíamos escuchar y poder disfrutar. Su música, su arte y su contagiosa proyección escénica son dignas de reconocimiento y loas en su cuarto de siglo que esperamos siga así por mucho tiempo.