"Exigimos el fin del abuso de la vía pública y eso no es ir contra hosteleros y cofrades"

Antonio Toledano (Córdoba, 1964) cumple dos años como presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, una efemérides que prácticamente ha coincidido con la celebración del de la XV Semana Vecinal, en la que el colectivo ha abordado temas que le preocupan como "los planes que tiene el Ayuntamiento respecto al plan de aparcamientos que quiere llevar a cabo en la ciudad o cómo afecta el tema de la burbuja de la vivienda turística al Casco Histórico, también el de los alquileres, entre otros", sentencia. "Problemas siempre tenemos muchos en cartera que solucionar", añade.

-Lo de ustedes con el Casco Histórico es ya como una batalla

-Desde que entramos en la junta directiva tememos que el Casco se convierta en un plató de cine. El abandono de los vecinos del mismo es continuo, el goteo es incesante, y creemos que un barrio sin vecindad no es un barrio. Evidentemente, no estamos en contra del turismo, porque Córdoba no tiene fábricas, la única fábrica que tiene es el turismo, pero queremos que sea un turismo ordenado y que sea un turismo de calidad, no el que está viniendo. Para eso estamos en el consejo consultivo del Imtur y para eso estamos trabajando.

-¿Y cómo se consigue eso?

-Bueno, existen medidas como la del control de las viviendas turísticas ilegales. Muchas veces los datos son engañosos, datos que dicen que están bajando las pernoctaciones en Córdoba, pero si se contabilizaran las personas que van a pisos o viviendas no legales de alquiler, que se suelen ofertar en los portales de internet, ves que no hay un piso o una habitación libre en bastante tiempo. Es verdad que no a tiempo completo, pero la estabilidad del número de visitantes es homogéneo. El Ayuntamiento presentó un estudio en el Consejo de Distrito Centro y al día siguiente de presentar ese estudio desaparecieron del portal de Booking unos 247 pisos que no estaban dentro de la legalidad, de un día para otro. Eso te hace pensar que la cifra de pisos ilegales o de pisos que no están dentro de la legalidad es bastante importante.

-Uno de los temas de la XV Semana Vecinal ha sido el de los aparcamientos públicos, ¿cuál es el planteamiento de Al-Zahara al respecto ?

-Tenemos varios planteamientos. El primero es que se utilicen solares que están sin usar y que se pueden destinar a aparcamientos públicos. Estamos en contra de las zonas azules, porque creemos que no dan respuesta a la vecindad. Sí estamos a favor de las zonas verdes, zonas Acire para residentes, y una de las cuestiones que vivimos en las jornadas, que fueron muy interesantes, es que se planteó que antes de hacer cualquier actuación frente al coche tenemos que potenciar el servicio público de transporte para darle una opción a los conductores de traslado de un lugar a otro y de poder dejar el vehículo propio. Quedó muy claro que hay que potenciar el servicio público de transporte y después poner en valor algunos locales que el Ayuntamiento tiene localizados y que se gestionen desde los público, con lo que evitaríamos también colapsos de tráfico, porque también se vio que en Córdoba los índices de polución se centran fundamentalmente en días laborables y en un periodo de tiempo muy pequeño, a mediodía y por la tarde, con unos picos de contaminación bastante importantes; si conseguimos que la ciudadanía no coja el coche, esos picos de polución bajarían.

-Uno de los problemas de los que siempre se queja Al-Zahara es el de la concentración de espectáculos en el Casco Histórico.

-Es de esos temas que son muy peliagudos, y que conste que no vamos ni en contra de un sector económico como es el de la hostelería, que también se nos achaca, ni estamos en contra de las cofradías, ni en contra del turismo. Simplemente lo que defendemos es que se debe regular todo el uso del Casco o el uso de la vía pública, mejor dicho. Hay ciertas medidas que son prioritarias y que con ellas se podría paliar el deterioro que está sufriendo la vida normal de las vecinos en barrios concretos.

-¿Por ejemplo?

-Pues, hay muchas normativas u ordenanzas que inciden sobre la vía pública y nosotros estamos pidiendo que se armonicen esas ordenanzas y que exista una unificación para poder hacer que se cumplan. También estamos solicitando que las actividades que se desarrollen en un año estén previamente consensuadas con el consejo de distrito del barrio, al menos que se conozcan, porque ya no es el problema de una actividad, sino de que se van concatenando todas las actividades en el tiempo en una única zona, lo que lleva a muchos vecinos a estar presos en sus domicilios durante los fines de semana, fundamentalmente. A eso se suma también todo el abuso que se está haciendo del acerado y de la vía pública. Cualquier actividad que se piensa se hace en la calle y el sentimiento que nos transmiten los vecinos es que se está arrinconando su derecho a usar la vía pública frente a otros poderes entre comillas, frente al acoso de la hostelería, que hace un uso desmesurado de la vía pública y de otras entidades que consideran que la vía pública es suya, y los vecinos también tienen sus derechos.

-¿Consideran que el Ayuntamiento ha avanzado en la regulación de los veladores?

-El problema es que cuando desde la Federación o desde alguna organización vecinal empezamos a hablar de veladores, de la calidad del aire o de la Semana Santa siempre nos dicen que estamos acabando con el empleo: "vais a acabar con lo poco que hay en Córdoba", nos dicen. Ya hasta cierto punto estamos cansados de ese estigma, porque nosotros simplemente defendemos que haya una regulación y una ejecución de las normas. En la mesa de veladores, todas las partes, siempre desde un primer momento, hosteleros, el Ayuntamiento, la Administración, los ecologistas, Córdoba A pata... Todos apostamos por la ordenanza, dijimos que era la única que había y la mejor, lo que pasa es que no se había llevado a cabo. Bueno, pues ha transcurrido el tiempo y a través de esa ordenanza se ha intentado en algunos lugares hacer una ordenación básica, el problema es que no se ha ejecutado. ¿Por qué no se ejecuta esa normativa u ordenanza? pues por muchas razones, por falta de medios, porque son dos partes del Ayuntamiento las que entran en juego para las sanciones, que son Seguridad y Gerencia. Pero a nadie se le ocurre en esta ciudad que si un coche se salta un semáforo en rojo se le multa y si aparca en carga y descarga se lo lleva la grúa.

-¿Echan ustedes de menos que no haya más sanciones por incumplimiento de la ordenanza?

-No, no. Nosotros no somos chivatos, ni delatores, sólo somos testigos de algo que está ocurriendo y que va en detrimento de la calidad de vida de los vecinos. Nuestro interlocutor es el Ayuntamiento y lo que le estamos es diciendo es que ponga los medios que tiene en su mano: la ordenanza, la normativa. ¿Cuál es la cuestión? pues que es algo muy complicado, porque también se hablaba de la autorregulación del sector hostelero, pero hay cuestiones que están ya tan enraizadas, como por ejemplo, la calle La Plata, María La Judía, donde las actuaciones deben de ser ya, porque además tenemos previsto que si no vemos soluciones rápidas igual posiblemente nos levantamos de la mesa de veladores. Porque ya ha llegado un momento en el que no sirve hablar, sino que lo que sirve es actuar. Y actuar es para nosotros lo que la ordenanza estipula. Si estipula sanciones, pues sanciones, pero si la ordenanza estipula retirada, pues retirada. No obstante, no podemos agrupar a todos en el mismo saco, pero si un bar o un restaurante cumple con su ordenanza y con sus cinco mesas que se le ponen, porque son las que pagan, ¿porque al bar que tiene al lado y pone 20 aunque no paga nada más que dos se le permite? No lo entendemos. Eso es como si el Ayuntamiento dice: pues hoy vamos a multar a todos los coches blancos y no a los rojos. Simplemente, hasta que no tengamos otra ordenanza ni otra normativa, tendremos que aplicar esta.

-Y ahora les llega el decreto de la Junta que amplía los horarios hosteleros y permite las actuaciones en terrazas.

-Eso empeora la situación. Estamos planteándonos presentar un recurso al respecto a la Junta de Andalucía. Hay asociaciones que lo han presentado. El problema del decreto es que la Junta regula y da toda la potestad de ejecución a los ayuntamientos y los ayuntamientos actualmente son incapaces de ordenar lo que tienen, no tienen capacidad porque no tienen policía suficiente, no tienen inspectores suficientes. Lo que estamos viendo es que si además de todo lo que existe ahora se le añaden más horarios, actuaciones de pequeño formato que no sabemos lo que significa, porque el decreto te habla de actuaciones de pequeño formato ¿y eso que es, un músico, dos ,tres...? Además, desde las doce de la mañana a las siete o las ocho de la tarde, no lo sé... Todo eso incrementa el tema de ruidos, de no poder controlar, porque además se permite la música en la calle, se permite también que las discotecas pongan veladores y tengan actuaciones. Es echarle más leña al fuego y echar la pelota al tejado del Ayuntamiento. Va a ser ya un caos.

-¿En serio consideran que el sector hostelero les estigmatiza?

-Yo creo que el sector hostelero defiende su negocio, su economía, y nosotros no estamos en contra de bares, yo voy a bares y terrazas, pero sí contra el descontrol. Simplemente, cuando no hay razones utilizan estos grandes mantras de que estamos acabando con el empleo, estamos acabando con la industria, estamos acabando... ¿por qué es así? No lo sé. Te cuento una anécdota. Hace un tiempo me hablaron de un propietario de un establecimiento de hostelería que tiene muchos problemas con los vecinos pero al mismo tiempo vivía en una zona residencial y era el primero que se quejaba de que si la piscina tenía que estar cerrada a las tres, que por qué tenían que estar los niños hasta las tres y cuarto. A la vecindad se la está arrinconando desde todos los sectores, porque ya no es un uso de la vía pública, ya es un abuso, un abuso patente cuando es vía pública no privada, el considerar una zona pública como mi coto privado de actuación no es razonable. Además no se nos puede achacar que si hay menos mesas hay menos ingresos y que hay que echar a más trabajadores, porque eso es incierto.

-¿También se sienten estigmatizados por los cofrades? Lo pregunto por su oposición a la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral.

-Insisto en que no estamos en contra de la Semana Santa. Yo, por ejemplo, soy católico. De lo que estamos en contra es del uso privativo que hacen de la vía pública. Todo lo que ocurra en la vía pública debe de estar consensuado, además ya no es sólo la ocupación de una semana, sino que desde septiembre hasta primeros de noviembre todos los fines de semana han habido procesiones o desfiles. Todo esto sin avisar y los vecinos han llegado hasta el punto de pedir que por lo menos se les avise de cuando va a pasar el desfile para que se hagan su composición y puedan salir o entrar. Pero claro, se vulneran muchos derechos, como el de no poder sacar tu coche de la cochera, por ejemplo. O el no poder entrar en tu domicilio, y eso no es ir en contra de las cofradías, es simplemente que tenemos que llegar a un consenso. ¿Cuál es el problema? Pues que las cofradías nunca se han querido sentar a hablar de ello.

-¿El próximo año volverá Al-Zahara a alzar la voz al respecto?

-Sí. El tema está además en la preocupación y el mosqueo porque se creen con el derecho sobre la vía pública y ese derecho no es de nadie. Pero es más, en la Semana Santa anterior ha habido un problema muy grave, lo que se hizo con la Mezquita, con un patrimonio mundial, es intolerable. Pero ya no sólo por que puedas estropear el monumento, sino porque visualmente es horrible, pero es que lo del Arco del Triunfo también es horroroso, pero es que además la Junta tiene que sacar sus informes y hacerlos públicos, porque son preceptivos ¿Por qué no se sacan? Bueno, porque hay sectores que son muy potentes en Córdoba, eso hay que reconocerlo. Durante una época del año se vive de eso, pero el recorrido siempre hemos insistido en que no es adecuado. pasa lo mismo con la ocupación del espacio público con el tema de los palcos. Aquí hay dos semanas santas, la de quienes pueden pagarse sus palcos y la de los pobres. Una visión horrible es la foto que hay de un montón de gente sentada en sus palcos y la gente detrás de las vallas, en el río. Esa foto no se puede dar más, porque hacemos diferencia entre ricos y pobres. Y además, ¿por qué alguien tiene el derecho de un palco o de un sitio que está sobre la vía pública? ¿por qué eso se va transmitiendo de generación en generación?.

-Pero estará conmigo en que la Semana Santa genera mucho dinero a la ciudad

-Sí, es cierto, pero dónde va el dinero. Es curioso, en poco más de cien metros, lo que es el puente, tenemos a la Mezquita, que según dicen genera 400 millones de euros al año, que es casi el presupuesto de la ciudad y cruzando ese puente nos encontramos con el tercer distrito más pobre de España; o sea, algo totalmente inaudito. Por eso nosotros, que estamos en una de las comisiones del consejo asesor del Imtur, vamos a solicitar la implantación de una tasa turística, pero una tasa turística que sea finalista. O sea, si se le cobra a un autobús 20 ó 50 céntimos por asiento eso debe de repercutir en el patrimonio, en los aparcamientos, en el barrio... Además, hablando de Semana Santa, si ocurre algo en algún otro punto de la ciudad, la Policía Local no puede acudir en la Semana Santa porque están todas las dotaciones en la Carrera Oficial.

-¿Considera que planes de desarrollo como el que se ha anunciado para Las Moreras funcionará?

-A buenas horas, mangas verdes. No creo que funcione porque no está consensuado con los vecinos, que son los que realmente saben lo que necesita el barrio. En Las Palmeras han sabido identificar muy bien sus problemas y saben donde se tiene que actuar. No vale de nada aportar dos millones de euros para un barrio si no sabes las necesidades reales que tiene un barrio.

-Hace un par de años le hice una entrevista en la que me aseguró que "el político que diga que la crisis es historia debería de darse una vuelta por los barrios" ¿me continuaría dando hoy ese titular?

-Sí. Nos dicen los medios y los grandes números que la crisis ha pasado y la crisis no ha pasado. Hay todavía mucha necesidad y mucho desempleo. El problema es que el desempleo que habían generado esas personas se ha acabado y ahora hay muchas familias que están subsistiendo con 400 euros.