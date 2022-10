Espadas dice que "no habrá primarias" si hay "acuerdo" para el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha afirmado este viernes que "no habrá primarias" en el PSOE de Córdoba capital si es que, de modo previo, se produce un "acuerdo" entre las agrupaciones de distrito del PSOE en la ciudad, en cuanto a quién será el candidato del partido a la Alcaldía de Córdoba en las municipales del próximo mayo.

Previamente a una reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Espadas ha aclarado que el PSOE "esto lo tiene muy articulado", de modo que, "si el conjunto de las agrupaciones de la capital llegan a un acuerdo y deciden que hay una persona que concita ese acuerdo, pues no habrá primarias".

"En cambio, si hay personas que reúnen los avales suficientes y quiere presentarse, más allá de que haya un acuerdo de otras agrupaciones por la presentación de un candidato o candidata, pues entonces habrá primarias", ha señalado.

Espadas, que ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha señalado que este procedimiento forma parte de la "normalidad" de su partido, tanto "si alcanza un acuerdo", como "si no se alcanza y hay personas, mujer u hombre, que quieran presentarse a esas primarias" y, entre tanto, "ahora estamos en esa fase previa de diálogo, de conversaciones, hasta tanto decidir una cosa o la otra".

En cualquier caso, ha señalado que se trata de un proceso "en el que la participación y la implicación de los militantes es fundamental", de modo que "no un proceso que se decide a dedo", sino que "se tiene que validar desde el acuerdo del conjunto de las agrupaciones de Córdoba capital y, en el caso de que no pudiese alcanzarse ese acuerdo, articulamos un proceso de primarias en el que aquellos candidatos o candidatas que quieran dar ese paso, pues serán objeto de elección por la militancia", pero "este momento aún no está tomada esa decisión".

Por ello, según ha precisado, "la secretaria general del PSOE de Córdoba", Rafi Crespín, está analizando, "con cada una de las agrupaciones de la capital", las "distintas posibilidades que hay encima de la mesa", teniendo en cuenta que "en el PSOE de Córdoba cantera no falta", y cuenta con "banquillo y del bueno", y por ello "estamos, internamente, escuchando a las distintas agrupaciones antes de tomar una decisión definitiva".

Espadas ha hecho estas declaraciones después de que esta misma semana la edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Campos haya anunciado que se presentará a las primarias del PSOE para ser candidata a la Alcaldía de la capital y que lo hará "con un proyecto de futuro", y "con opciones de ganar", asegurando que cuenta ya con el apoyo de su agrupación, la de Ciudad Jardín, y que también tiene respaldo en la de Centro, que son las dos mayores de la ciudad y de la provincia.