Escaso seguimiento en Córdoba a la huelga de médicos contra el decreto del Gobierno

La huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha pasado desapercibida por Córdoba, donde el seguimiento ha sido muy escaso. Más de 2.800 médicos de la provincia estaban llamados a un paro de 24 horas este martes 27 de octubre por la complicada situación que vive la sanidad y ante la aprobación de un real decreto-ley que permite contratar a profesionales extracomunitarios o sin especialidad para integrarlos en Atención Primaria, así como el traslado de especialistas hospitalarios a este ámbito asistencial.

Según los datos que baraja el Sindicato Médico de Córdoba (Simec), solo han secundado la huelga una quincena de especialistas del Hospital Reina Sofía, cinco médicos internos residentes (MIR) en toda la provincia y un facultativo de Atención Primaria. De hecho, en los centros sanitarios ha habido un ambiente de total normalidad durante toda la jornada.

El secretario del Simec, José Luis Navas, ha recordado que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) no forma parte de la CESM, aunque sí comparte estas reivindicaciones. Por las circunstancias que han rodeado esta convocatoria y por la crisis sanitaria del covid-19 "sabíamos que no iba a haber mucho seguimiento".

Además, ha resaltado que en Andalucía ahora mismo hay una situación diferente porque "hay abierta una línea de negociación con la Consejería de Salud". En este sentido, ha indicado que a través de la mesa sectorial se han ido negociando y consiguiendo "determinadas mejoras en los últimos meses". Hay otras "en cartera que previsiblemente se pueden poner en marcha o aprobar en lo que queda de año y muchas de ellas tienen que ver con esta reivindicaciones a nivel nacional", expone Navas.

Por ello, en principio "no parecía normal que aquí se hiciera ningún tipo de movilización con el consiguiente perjuicio para los usuarios". El secretario del Simec también incide en que no se han realizado concentraciones por "responsabilidad como colectivo" ya que "tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos". "No podemos pedirles que no se aglomeren, por ejemplo en la puerta del Sojo, y nosotros hacerlo en la puerta de los hospitales, no parece serio", ha aseverado Navas.