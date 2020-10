Más de 2.800 médicos de Córdoba están llamados a la huelga contra un decreto que "favorece el intrusismo"

Más de 2.800 médicos de Córdoba están convocados a la huelga este martes 27 de octubre por la complicada situación que vive la sanidad y ante la aprobación de un real decreto-ley que permite contratar a profesionales extracomunitarios o sin especialidad para integrarlos en Atención Primaria, así como el traslado de especialistas hospitalarios a este ámbito asistencial.

En concreto, en la provincia hay en activo 3.453 facultativos -según los últimos datos publicados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos-, pero de ellos 638 trabajan en exclusiva en la sanidad privada. Por ello, son 2.815 los que están llamados a unos paros indefinidos que se celebrarán los últimos martes de cada mes, comenzando por octubre, convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

"Frente a la crisis sanitaria, el Gobierno central propone medidas desesperadas, de dudosa efectividad, que disminuirán la calidad de la asistencia sanitaria y agravarán la situación de los propios médicos, alentando su huida del sistema sanitario público", señalan desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), un organismo que, aunque no forma parte de la CESM, comparte estas reivindicaciones.

El secretario del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), José Luis Navas, asevera que el real decreto es "un atentado contra la profesionalidad y que favorece el intrusismo en la profesión". Según explica, "no es el momento ni está justificado porque para abordar la falta de profesionales existen otras vías". Precisamente, señala que la propia Administración pública "no está favoreciendo que los profesionales se queden dentro del Sistema Nacional de Salud" por las malas condiciones de trabajo que ofrece. Por otro lado, la formación especializada "está muy recortada y cada año entre 5.000 y 7.000 médicos que han terminado la carrera no pueden acceder al sistema MIR".

Aparte del real decreto, hay otras reivindicaciones "que llevamos muchos años peleando y que se han puesto más en evidencia por la pandemia". Una de ellas es la utilización de los médicos internos residentes (MIR) como "mano de obra barata", teniendo que asumir "unas responsabilidades que no les corresponden" los facultativos que deberían estar en formación.

Por otro lado, Navas recuerda que la pandemia ha dejado a la luz las carencias de la Atención Primaria: "Nosotros no volvimos a la normalidad anterior, sino a la anormalidad anterior". "La pandemia ha caído sobre una Atención Primaria debilitada e insultada y con prácticamente ningún atractivo para que los profesionales nuevos puedan optar por esta especialidad y desmotivando a los que ya estamos en ella", incide el secretario del Simec.

Por todo ello, el Sindicato Médico tiene "un doble sentimiento" ya que desea "que todas estas reivindicaciones sean atendidas y solucionadas", pero al mismo tiempo siente "una gran responsabilidad" por el momento de crisis actual. Debido a esto y "para dar ejemplo" a la población, en Córdoba no se ha convocado ninguna concentración para este martes.

Servicios mínimos

La Consejería de Salud y Familias ha publicado una orden por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios prestados por el Sistema Sanitario Púbico de Andalucía durante esta huelga y que fijan una cobertura del 100% de aquellos servicios de Atención Primaria, hospitalaria y de urgencia que habitualmente se presten en un día festivo, ampliando dichos servicios a cirugía oncológica y tratamientos oncológicos.

Por otra parte, deberá garantizarse en todo momento el tratamiento a los pacientes no hospitalizados afectados por procesos que, por su morbilidad, requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial, como son los tratamientos de radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica. Así mismo, debe garantizarse el tratamiento de los pacientes covid-19 en el ámbito hospitalario porque la discontinuidad del tratamiento puede afectar al pronóstico vital del enfermo.

Por otra parte, teniendo en cuenta la situación de pandemia actual, deben mantenerse las actividades de alerta epidemiológica y rastreo de contactos.