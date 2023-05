Enchufes sin protección o aires acondicionados obsoletos: la radiografía de los colegios públicos de Córdoba

La plataforma Niños del Sur ha elaborado una encuesta entre 25 colegios públicos de la capital cordobesa para conocer el estado en el que se encuentran las instalaciones. Los resultados a los que ha tenido acceso a El Día ponen de manifiesto las carencias de estos espacios, a tenor de las respuestas publicadas en las mismas por parte de las asociaciones de madres y padres de estos centros educativos, y desvelan las necesidades que presentan.

El estudio ha incluido una serie de preguntas centradas en materia de infraestructuras, que van desde el tipo de calefacción de la que dispone cada colegio, hasta el estado en el que se encuentran los enchufes o si hay o no goteras, además de conocer el estado en el que se encuentran los baños.

Por ejemplo, el 54% de los centros encuestados asegura que tienen calefacción de fue o gas con radiadores de agua y casi un 30% radiadores eléctricos. En el caso del aire acondicionado, el 64% dispone de splits de aire acondicionado, mientras que un 20% cuenta con climatización evaporativa.

Otro de las preguntas incluidas en el cuestionario se centra en conocer si todos los enchufes del centro tienen protección "para evitar que los niños pequeños introduzcan los dedos o palillos que toque partes eléctricas". Pus bien, el 76% asegura que no tienen protección y que, además, "se ven las partes metálicas" de los enchufes.

En el caso del sistema eléctrico, resulta llamativo que el 40% reconoce que los interruptores generales saltan de manera frecuente, lo que provoca la electricidad de algún aula o zona del colegio o también le hecho de que el 66,7% de las respuestas aseguren que hay o se forman humedades en alguna parte del colegio donde pasan cables eléctricos.

Ventanas sin climatizar

La encuesta también incorpora preguntas acerca de las ventanas instaladas en los espacios del centro y si son climatizadas o no. Las respuestas, en este caso, son variadas, ya que hay asociaciones de padres y madres que reconocen que en 2021 se cambiaron, mientras que otras se cierran de forma hermética.

Otra de las respuestas que aparece publicada en los resultados es por ejemplo la siguiente: "Dependiendo de la zona, en algunos sitios sí, en otros no", a la que se suma esta: "En las clases más o menos si, pero en el comedor los meses de calor la temperatura sube mucho y nos demandan desde las familias una solución para climatizarlo".

El número de puertas de acceso al centro educativo es otra de las cuestiones incluidas, a la que se suma una centrada en las zonas de sombra de los patios, una demanda continua de las familias en los últimos años.

En este último caso, las respuestas que ofrece la encuesta son casi unánimes, ya que la mayor parte de las mismas asegura que no hay suficientes. Por ejemplo, una de las 25 respuestas es esta: "No tenemos sombras y son imprescindibles" y otra más llamativa y descriptiva aún "No tenemos sombras en los tres grandes patios que tiene el centro. Han ido podando árboles sin reponerlos. Son como patios de cárcel. Son asaderos a partir de abril".

Conocer si los centros cuentan una sala cubierta alternativa para asignaturas como Educación Física cuando hace mal tiempo, en la mayoría de los colegios sí que disponen de ella, la superficie de los patios, si está asfaltada y en qué condiciones se encuentran son otras de las preguntas que aparecen.

En este último caso, por ejemplo, las respuestas van desde las que destacan que se encuentran en buen estado a las que asegura que "el suelo del patio está en pésimas condiciones, siendo una queja constante tanto por parte del personal del centro como de las propias familias".

Goteras, baños y pintura

La presencia de goteras y humedades cuando llueve también forma parte del cuestionario. Las 25 respuestas recibidas por la plataforma son elocuentes, ya que denuncian que las hay, además de problemas en los tejados, o que se cae la escayola del techo o que las cubiertas presentan deficiencias a pesar de las obras de mejora acometidas.

Sirva de ejemplo esta respuesta: "Hay goteras y los tejados y cubiertas no están todo lo limpios que debieran. La hojarasca bloque los canalones y estos a su vez colapsan la salida del agua".

La situación en la que se encuentran los baños a tenor de las respuestas es bastante mejorable. Así, hay asociaciones de padres y madres que recuerdan que los centros en los que están sus hijos son muy antiguos y que "necesitarían una reforma y cambio de cisterna".

No obstante, también hay colectivos que aseguran que los baños se encuentran en buenas condiciones y el problema es de la ventilación de los espacios.

El estado y el mantenimiento de la pintura de los centros educativos también forma parte de la encuesta. En este caso, la mayor parte de las respuestas son negativas y en ellas se denuncian desconchones y falta de mantenimiento.

La encuesta realizada por la Plataforma Niños del Sur incorpora una pregunta a las asociaciones de madres y padres de los centros educativos acerca de la figura del servicio de portería. En este caso, todas las respuestas son unánimes al ensalzar esta figura y las funciones que cumple. Sin embargo, hay respuestas en las que lamentan que el Ayuntamiento no haya repuesto esta figura y recuerdan que se trata de un servicio básico.