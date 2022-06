Elecciones 19J: Por Andalucía asegura que representa "la unidad de la izquierda" que la gente "venía demandando"

Los candidatos de Por Andalucía en Córdoba José Manuel Gómez Jurado y Rosa Rodríguez han llamado en el último día de campaña electoral a que “nadie se quede en casa el próximo domingo”, ya que “cada voto cuenta y entre todos y todas decidimos entre un futuro próspero, de igualdad, derechos y justicia social, o uno de oscuridad en el que ganen los de siempre”.

Por ello, han pedido al electorado que “aproveche las últimas horas que nos quedan para convencer a sus familias, a sus amistades, a la gente del trabajo para apoyar a la candidatura de Por Andalucía, que representa la unidad de la izquierda que la ciudadanía venía demandando” y que “se nutre de lo mejor de cada una de las organizaciones que conforman la coalición para construir un proyecto de progreso, derechos y servicios públicos, feminista, ecologista y comprometido con el bien común”.

Desde su pueblo, Puente Genil, el número uno de la candidatura, José Manuel Gómez Jurado, ha recordado que “el día de las elecciones nuestro voto vale el mismo que el de las élites”, por lo que se ha dirigido a aquellos y aquellas votantes que aún no han decidido el sentido de su voto para pedirles “que no dejen de ir a las urnas el 19 de junio”. Jurado ha hecho balance de una campaña electoral “de la que salimos muy satisfechos, porque hemos podido ver en las calles de cada pueblo y de cada barrio la ilusión que genera Por Andalucía y las ganas que tiene la gente de mejorar nuestra tierra”.

Por su parte, Rodríguez ha pedido a la ciudadanía que vote “con memoria y con esperanza”, para que “en el momento de depositar su confianza en una opción política no olvide quiénes votaron en contra de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras con medidas como los ERTE o la subida del SMI, quién se opuso a la reforma laboral que está permitiendo el alza de la contratación indefinida, quién ha cerrado aulas públicas en las escuelas o quién eleva las listas de espera de la danidad pública a base de recortes de personal”.

Frente al colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil, Jurado ha hecho hincapié en la necesidad de "defender la escuela pública del abandono al que la condena la derecha, no solo por las carencias en materia de personal y medios sino también con su dejadez en lo que respecta a la bioclimatización”. El candidato de Por Andalucía ha señalado que “no hay justificación alguna para que en los colegios e institutos de provincias como Córdoba, donde el calor que estamos viviendo estos días no es ninguna sorpresa, no se hayan tomado medidas para adaptar las aulas y garantizar unas condiciones mínimas al alumnado y al profesorado”.

Apoyo a Canal Sur

Además, Jurado ha mostrado este viernes su apoyo a la plantilla de Canal Sur, que se encuentra en huelga en defensa de la “dignidad” de la televisión autonómica, y ha apostado por “la estabilidad de la plantilla y por un periodismo de servicio público, sin injerencias”. El candidato de Por Andalucía ha subrayado que “Canal Sur nos permite conocer lo que sucede en nuestras provincias y no solo lo que pasa en Madrid”, al tiempo que “realiza una función fundamental de difusión de nuestra cultura”.