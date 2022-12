Nace El Paseíllo, una nueva editorial taurina con sede en Córdoba para un lector "sin prejuicios"

"En 1971 España es de color, los turistas acuden en masa en busca de sol y playa, el desarrollismo y la emigración a Alemania y Suiza han absorbido los Surcos agrarios de la mano de obra, el pop ha sustituido a la copla... El paso de Manuel Benítez al Cordobés es el paso de la España en blanco y negro a la España de color, de mirarse el ombligo autárquico a mirar el ombligo de las suecas".

Contar la historia de España o incluso el sentido de la vida también es posible a través de la toros, como hace el historiador y escritor cordobés Fernando González Viñas en su última novela, en la que relata la vida y "milagro" del último Califa del toreo.

La tauromaquia de fondo es solo otra excusa para hacer literatura, destapar anécdotas, descubrir personajes, alimentar pasiones y también los rechazos que despierta la tauromaquia en el siglo XXI. Sin prejuicios, para el público aficionado y el no aficionado.

Con esa vocación surge El Paseíllo, el nuevo sello editorial -taurino, por etiquetarlo de algún modo- de Fernando González Viñas y David González Romero, con sede en Córdoba, donde han visto la luz este miércoles con sus tres primeros títulos bajo el brazo: El Cordobés y el milagro pop, de González Viñas; Ya nadie dice la verdad. Diálogos íntimos del toreo, una serie de entrevistas publicadas en el diario El Mundo por Zabala de la Serna, con fotografías de José Aymá, y La música cantada del toreo, por Enrique Osborne Bores.

"Riesgo lo hay en todo, como en cualquier nueva empresa que se lance", asegura González Viñas sobre el proyecto. El escritor cordobés, biógrafo de Manolete, se ha aliado en esta nueva aventura con David González, director de la editorial sevillana El Paseo, que aborda del mismo modo temas como la Semana Santa o el fútbol. "Nosotros buscamos la calidad, la imagen y un diseño muy moderno, pero luego hay que vender", aunque, "curiosamente, el lector de toros lee mucho: hay un nicho de gente taurina que compra mucho", reconoce Viñas.

Sin embargo, las aspiraciones de la editorial El Paseíllo apuntan hacia un objetivo más alto: "Estamos buscando un lector que se acerque sin prejuicios, que no sea intrínsecamente taurino y que se acerque directamente a nuestra cultura, es decir, que se lea sin ningún tipo de problema y que la lectura te acerque a un mundo que desconoces, para el que lo desconozca", cuenta Viñas.

El cronista taurino Zabala de la Serna, autor de uno de los ejemplares con los que la editorial toma su alternativa en librerías y plataformas, ha criticado la "endogamia permanentemente" en la que vive, "desde hace ya demasiados años", el mundo taurino, y ha felicitado la puesta en marcha de un proyecto como El Paseíllo. "No se puede vivir mirándose el ombligo. Hay cosas que pasan fuera por delante de tu casa, de gentes interesantísimas con un pensamiento mucho más largo del que se puede tener en esa cueva y que se deprecia por puro desconocimiento y que, sin embargo, es muy necesario para poner la tauromaquia en el siglo XXI", ha destacado De la Serna.

La idea de la editorial cordobesa es sacar tres o cuatro libros al año que combinen obras nuevas junto a reediciones de libros antiguos. "Nuestro terreno intenta cubrir tanto lo novedoso como libros desconocidos de autores que nadie sabía que habían escrito sobre toros", ha explicado Viñas a este periódico, aunque la editorial prefiere no adelantar sorpresas por el momento.

De momento, la literatura taurina tiene un recorrido asegurado por delante: "Todavía puedes seguir comprando libros de toros, a menos que haya una cláusula que aún desconozcamos", contesta Viñas sobre el Bono Cultural del Estado, que no bonifica las entradas a espectáculos taurinos. Y apuntilla: "No me gusta entrar en esos temas porque parece que es una corriente políticamente incorrecta no solo ir a los toros, sino leer de toros". En cualquier caso, "la existencia de la tauromaquia y el leer sobre tauromaquia son dos cosas distintas; puede extinguirse algo y seguir habiendo interés, leyéndose sobre ese tema".