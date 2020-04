La Diputación de Córdoba repartirá 600.000 mascarillas y 10 millones de euros entre los ayuntamientos para combatir el covid-19

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha anunciado que la institución provincial repartirá unas 600.000 mascarillas entre los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de que "estos a su vez las repartan a todos sus vecinos y a los trabajadores de los servicios municipales; el reparto se realizará de forma inmediata, ya que ya las tenemos en nuestro poder provenientes de empresas nacionales, que dan más garantías", ha detallado Ruiz.

Las 600.000 mascarillas le han costado a la Diputación medio millón de euros y el objetivo es que los ayuntamientos, excepto el de la capital, cuenten con muchas más mascarillas de lo que supondría cubrir las necesidades de las poblaciones de los mismos, según ha adelantado. El presidente de la institución provincial ha insistido en que se ha realizado un trabajo importante "al ser difíciles de encontrar".

Ruiz ha avanzado asimismo en que la institución repartirá 10 millones de euros también a los ayuntamientos para la lucha contra el covid-19 a partir "del día después del desconfinamiento que se llevará a cabo de una forma desescalonada". El presidente de la Diputación ha detallado que estos 10 millones de euros van dirigidos a la reactivación social y económica de los municipios, "y son los propios ayuntamientos los que plantearán sus necesidades, de hecho ya estamos teniendo reunión comarcales a través de vídeoconferencias para ello, la última, con los alcaldes de la comarca del Guadajoz", ha relatado. Ruiz ha detallado asimismo que convocará una reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para hablar del asunto.

"Sería interesante que administraciones, como la Junta, sumaran sus esfuerzos a nuestra iniciativa dado que los municipios van a necesitar políticas de fomento del empleo, como la nuestra, a partir del día después de la crisis sanitaria para afrontar el daño que va a suponer para sus economías", ha destacado el presidente de la Diputación, quien ha insistido en que en el diseño de este plan de choque de los 10 millones de euros también participarán, además de los propios ayuntamientos, los agentes económicos y sociales de la provincia. El plan será a coste cero para los ayuntamientos, que no deberán aportar ni un solo euros para recibir el montante que les corresponda.

Para afrontar el mismo, Ruiz ha detallado que hay un plan A y un plan B. El plan A sería destinar a este programa el superávit del presupuesto de la Diputación, "y si no es posible tenemos un plan B, que es destinar al mismo dinero que no se ha gastado en actividades que organizamos y que suponen aglomeraciones, por lo que no se han podido llevar a cabo y han generado remanentes, como actividades culturales, deportivas y los campamentos de verano, por ejemplo".

También se ha referido a las actuaciones de desinfección que ha realizado la Diputación en residencias de mayores tanto privadas como públicas que hay repartidas por la provincia, "una tarea que es competencia de la Junta", ha incidido. "Hemos actuado en residencias de 37 municipios de la provincia que nos lo han pedido", ha insistido. Para esta desinfección a demanda la institución provincia ha contratado los servicios de una empresa externa, "que está llevando a cabo su labor en esas residencias en repetidas ocasiones". Ruiz también ha hablado de que la Diputación ha repartido material de desinfección, "como gel, guantes, mascarillas y monos de protección", entre otros productos