La Diputación y Capitulares son los que antes pagan a los autónomos

El Ayuntamiento de la capital y la Diputación son dos de las administraciones públicas que antes pagan a los autónomos. Así lo pone de manifiesto el Informe de morosidaddel primer semestre de 2018 en Andalucía, publicado ayer por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) que apunta además que la Junta de Andalucía también es de las mejores administraciones pagadoras de España.

A la cabeza se sitúa la Diputación de Córdoba, institución que paga sus factores en un máximo de 24 días. ATA recordó que la transposición de la directiva europea sobre la morosidad en España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago, es decir, 60 días en total. En cuanto al tiempo de pago de las diputaciones en Andalucía, ATA apuntó que durante los seis primeros meses de 2018, las instituciones provinciales pagan en una media de 47 días. Es decir, que la Diputación de Córdoba paga un 42,55% más rápido que la media de Andalucía. Esta cifra se debe, como explicó ATA, a la demora que se produce en la Diputación de Cádiz que "dispara todos los plazos y tarda en pagar los servicios prestados por sus proveedores un media de 114 días, casi cuatro meses". Este hecho convierte a la institución provincial gaditana en la única de toda Andalucía que no cumple con los plazos que establece la ley. La de Córdoba se encuentra en el otro lado, ya que es la Diputación que menos tarda en pagar de todas, seguida por la de Sevilla (30 días) y la de Huelva (38 días).

Respecto a las administraciones locales, ATA recordó que a nivel nacional son las peores pagadoras ya que tardan tres meses, 95 días, en abonar las facturas. Además, añadió la asociación, es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos. Andalucía, en este ámbito, es la comunidad cuyos ayuntamientos de capital son los que peor pagan de toda España. Sin embargo, en Córdoba no ocurre esto y los plazos se cumplen, haciendo de Capitulares el tercer ayuntamiento de una capital andaluza que más rápido cubre sus facturas. El informe de ATA apunta que el Consistorio que abona ante sus factura es el de Málaga, que tarda 29 días, le sigue el de Almería con 49 días y en el tercer puesto estaría Córdoba, con 51 días. Estos tres consistorios son los únicos de las capitales andaluzas que se mueven en los plazos establecidos. Y es que el resto tarda en pagar mucho más. Sevilla tarda 97 días, Cádiz, 100, Huelva, 135, Granada, 176 y el caso que más llama la atención es el del Ayuntamiento de Jaén, que tarda nada más y nada menos que 589 días en pagarle a los autónomos -esto quiere decir que el autónomo que realiza un trabajo para este Consistorio cobra, de media, casi 20 meses después de presentar su factura-.

"Lo que nos queda claro es que la morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestión y de prioridades. Para algunas administraciones los autónomos son prioritarios y para otras, no tanto. Esperemos que los ayuntamientos empiecen a ser conscientes de los problemas que supone para los autónomos no cobrar sus facturas", señaló el presidente de ATA, Rafael Amor.