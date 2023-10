Detienen a la banda organizada que robó de forma masiva móviles en el festival Elrow de Córdoba

La Policía Nacional de Córdoba ha detenido a los miembros de una banda organizada que robó de forma masiva móviles en el festival de música electrónica Elrow, celebrado el pasado sábado en la ciudad y al que asistieron unas 16.000 personas.

Los agentes, además, han detenido a dos personas por delito de tráfico de drogas, cinco por delito de hurto y han realizado un total de 58 propuestas de sanción por diversas infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Cuerpo ha informado de que gracias a la colaboración ciudadana, se procedió a la detención de una persona in fraganti, a quien se le encontró entre sus pertenencias dos teléfonos móviles, además de otros objetos. Más tarde, en torno a las 04:00 del 29 de octubre, los agentes detuvieron a una segunda persona como presunto autor de un delito continuado de hurto, quien llevaba oculto entre sus pertenencias un total de 27 teléfonos móviles, muchos de ellos de alta gama, siendo todos ellos recuperados y custodiados por los actuantes.

Horas más tarde, según ha indicado la Policía, se recibe otro aviso de que hay tres personas que habían sido vistas sustrayendo terminales móviles durante el evento, acudiendo inmediatamente los agentes al lugar y, tras inspeccionar sus pertenencias, comprobaron como uno de ellos llevaba en el interior de un chaleco 21 teléfonos móviles que igualmente fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional.

Además, se procedió a la detención de dos personas por la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas. Los agentes sorprendieron a los detenidos en posesión de sustancias ilícitas, en uno de los casos, cuando aparentemente iba a proceder a su venta, y que al percatarse de la presencia policial trató de escapar. Al ser interceptado, se le intervinieron 22 gramos de cocaína, 13 pastillas, 40 gramos de hachís y 13 gramos de metanfetamina, además de dinero en efectivo.

Amplio dispositivo policial

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, ha destacado que un "dispositivo muy amplio de la Policía Local garantizó los accesos y las salidas, que transcurrieron con absoluta normalidad, sin incidencias". Además, ha explicado que se hicieron unos 250 controles de alcoholemia y drogas con el resultado de 14 positivos, de los que 11 tuvieron sanciones de carácter administrativo y tres de carácter penal.

Decenas y decenas de jóvenes, algunos aún ataviados con los trajes siniestros de Halloween, denunciaron en la Comisaría de Campo Madre de Dios de Córdoba durante la madrugada y a lo largo de la jornada de este domingo sustracciones de móviles y carteras en el festival de música electrónica Elrow y en sus alrededores como consecuencia de las aglomeraciones, según informó el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y avanzó el Día.

"Hace no mucho tiempo sufrimos y lamentamos muchísimos daños materiales, incluso la muerte de un ciudadano, por la borrasca Bernard. Hoy y en tan solo un día, nuestra ciudad tiene que lamentar los daños sufridos, esta vez, tras el paso por la ciudad del festival Elrow", advirtió el SUP, que razonó que "las aglomeraciones de gente llaman a los amigos de lo ajeno, y este festival no ha sido menos".

"No podemos enumerar la cantidad de móviles, carteras y otros efectos personales que han sido sustraídos en este festival o las inmediaciones en tan solo una noche", advirtió el SUP. Las colas de decenas de jóvenes, algunos con los disfraces de Halloween, se viralizaron en las redes sociales.

El SUP, que aclaró que "no culpa a la organización del festival de estos incidentes", valoró la "rápida y buena actuación policial", que hizo que "muchos efectos se recuperen". Pero, al mismo tiempo, denunció la "sobrecarga de trabajo que sufrieron, están sufriendo y sufrirán tanto los policías de la oficina de denuncias y atención al ciudadano (ODAC) como los que se encuentran de incidencias en este fin de semana".