El Defensor del Pueblo Andaluz pide información al Ayuntamiento ante "la supresión" de los porteros en los colegios de Córdoba

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido un informe al Ayuntamiento de Córdoba tras recibir la denuncia de la Plataforma Niños del Sur, que interpuso el pasado mes de abril una queja por "la problemática generada por el Consistorio" con los servicios de portería de las escuelas. En concreto, la organización denunció que las vacantes de portería de los centros escolares de la capital se hayan cubierto con personal de seguridad privada.

Así, según informa ahora la plataforma, el Defensor del Pueblo entiende que el organismo competente para dirimir la controversia es el Ayuntamiento de Córdoba, por lo que le ha solicitado información sobre la situación. Niños del Sur asegura que son ya casi una quincena de escuelas con el servicio de portería suprimido, en lo que "parece un plan de eliminación de esta figura a medio plazo", critican.

A esta "ausencia permanente", afirman, hay que añadir las coyunturales bajas o permisos de los porteros y porteras, que tampoco se cubren. La plataforma ha querido recordar que la administración municipal es la responsable de prestar este servicio en las escuelas infantiles de segundo ciclo y de Educación Primaria, y así se ha asegurado durante más de cuatro décadas.

La ausencia de este servicio y de quienes lo desarrollan "conlleva catastróficas consecuencias en el día a día de los centros educativos", para la organización, que explica que "el equipo docente ve aumentadas sus tareas en un sinfín de quehaceres incompatibles con su labor educativa", mientras "al otro lado de la puerta las familias vivimos con preocupación e incertidumbre el haber perdido un enlace fundamental en nuestra comunicación con el colegio y, en medio, el alumnado, sufriendo las consecuencias de todo esto en su derecho fundamental a la educación".

"Nos gustaría saber en qué está pensando el gobierno municipal, quién espera que atienda todos los suministros que llegan a la puerta del colegio cada mañana como papelería, catering, reparaciones", se han preguntado tras defender que "no se trata sólo de abrir la puerta, sino de dar respuesta a quien llega, en lo que necesite".

"Quién atiende a las familias que se llevan a alguna niña o niño porque se ha indispuesto, o quién ha llamado a la familia y se ha quedado con ese alumno mientras venían a recogerlo, quién está pendiente y da aviso de averías de todo tipo y vela porque las mismas no supongan un peligro para nadie, o pone toda su atención en que todo esté en perfectas condiciones en los patios", han continuado desde la Plataforma Niños del Sur, en lo que consideran "una lista enorme de responsabilidades que asumen nuestras porteras y porteros de colegios, rebasando incluso las que su propio reglamento municipal de funcionamiento (en vigor desde el año 1985) les encomienda porque se dan cuenta de que son un engranaje fundamental en la vida de la escuela".

Cuando no están, coyunturalmente y en colegios puntuales, explican, abre la puerta un guardia de seguridad "que no sabe lo que es el aula matinal, que ni siquiera es consciente de que hay alumnado en el centro desde primera hora". Cuando no están, asegura la plataforma, "aparecen en el patio objetos nada recomendables para el juego infantil, suceden cosas como que las madres y padres llegamos tarde a nuestros trabajos porque tuvimos que esperar en la puerta del colegio". El responsable de que todo esto no ocurra y de asumir las consecuencias en caso de que alguno de estos problemas "tengan un desenlace fatal", es el equipo de gobierno municipal, consideran.

Por todo lo expuesto y "ante la inacción y evasivas" del Consistorio a nuestras peticiones, "no nos ha quedado más remedio que pedir auxilio a la Defensoría del Pueblo. Tal es la magnitud del problema que no ha dudado en aceptar y dar curso a nuestra queja y dirigirse a la administración municipal para emplazarla a solucionar este asunto".

La comunidad educativa de la que forma parte esta plataforma (más de 45 ampas en la ciudad ) asevera que "no va a cejar en su empeño de asegurar las condiciones indispensables para que pueda hacerse efectivo el derecho a la educación de nuestras niñas y niños".