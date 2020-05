HOY traemos, para refrescar tanta cuarentena y proceso de desescalada, unas cuantas curiosidades musicales para pasar un rato de distracción y evasión.

Muchos consideran que el primer videoclip de la historia data del año 1975 y es del afamado grupo Queen y su más que parodiada Bohemian Rhapsody. Les cuento que ya por los años 30 del siglo pasado un cantante de no menos famoso como fue Carlos Gardel grabó 15 cortometrajes con canciones suyas en lo que es considerada la primera vez que se capturaba imagen y sonido en un pequeño formato no insertado dentro de una película musical sonora.

Siguiendo el tema audiovisual todos recordarán hace unos años a un intérprete surcoreano que trotaba en el aire al son de una pegadiza canción y con una vestimenta setentera. Pues sí, me refiero al ya casi olvidado PSY y su Gangnam Style. El videoclip de esta canción fue considerado –con 2.894.530.802– el más visto de toda la historia durante mucho tiempo.

Actualmente, el vídeo con más visualizaciones de la historia de los videoclips está en manos de Wiz Khalifa y Charlie Puth con la canción See you again. Esta canción, compuesta para la película Fast and Furious 7, fue un homenaje al fallecido actor Paul Walker y tiene la friolera de 4.554.006.618 reproducciones; y subiendo.

Muchos la habrán escuchado, tarareado y puede que hasta se hayan puesto nostálgicos con ella en sus buenos tiempos. Yesterday, la afamada canción de Paul McCartney y grabada en el estadio de Abbey Road de Londres allá por 1965, es hoy la canción más versionada de la historia con más de 3.000 variantes de todo tipo. Es considerada la mejor pieza de la música popular del siglo XX y así consta en el Libro de los Récords Guinness.

El compact disc, ese formato de almacenamiento de datos que tiene ya la friolera de 40 años en estos tiempos de inmediatez tecnológica, fue el elegido por el afamado rockero Bruce Springsteen para conservar para la historia su icónica canción Born in the USA, con lo que se convertiría en el primer CD musical en imprimirse en la historia en 1983.

Los amantes y seguidores de The Beatles conocen la canción Because de John Lennon. Corre la teoría de que para crearla, Lennon se basó totalmente en el primer movimiento de la Sonata Claro de Luna, interpretada de forma inversa, del sobradamente conocido compositor alemán L. v. Beethoven.

Pues aunque en ella se sienten rasgos como el característico arpegio de la canción, algunas notas, el ritmo y hasta el tono melancólico no es cierto que fuese totalmente de su inspiración. La canción del cuarteto británico es simple, pero lo que la enriquece son las maravillosas armonías vocales de Paul McCartney, George Harrison y el propio Lennon, unidas a las fuentes que Lennon encontró en la obra del alemán.

Para no perder la idea con el grupo tal vez más famoso de la historia de la música de los últimos 60 años, hagamos un repaso de algunas canciones de los de Liverpool que tienen rasgos de inspiración en obras de la llamada música clásica.

P.S. I love you, publicada en 1962, fue escrita por Paul McCartney y se cree que su influencia fue el segundo movimiento, Adagio, del tercer Concierto para Violín, K 216 de W.A. Mozart. Como curiosidad extra, ambas obras fueron escritas por sus creadores con 19 años.

La mencionada Yesterday, que entre otras cosas supuso varios cambios en la carrera del grupo, se cree que tuvo su base en el formato de Cuarteto de Cuerdas con Guitarra solista, tomado del Quinteto en Re Mayor del compositor italiano del siglo XVIII, afincado en Madrid, Luigi Boccherini. Otra de las reconocidas canciones de Paul McCartney es Penny Lane y se considera que está influenciada por la escucha del Segundo Concierto de Brandenburgo, de J.S. Bach, con el solista Dave Mason a la trompeta piccolo.

Una canción especialmente sentida por la temática que trata, el racismo, es Blackbird, compuesta en 1968 por Paul McCartney para el Álbum Blanco. Se asocia esta canción a la influencia, reconocida en 2006 por el propio creador, a la Bourrée en Mi menor BWV 996 de J. S. Bach.

Titanic, esa película del año 1997 que aún hoy enternece corazones por multiples razones en medio mundo, tiene en su tema musical principal My Heart Will Go On una curiosidad cuando menos inusual y es el hecho de que su intérprete, Celine Dion, no deseaba cantarla y al verse conminada a hacerlo, la grabó con tal forma de perfección que solo bastó una toma para que quedara para el recuerdo y gusto de todos.Para concluir esta primera entrega sobre curiosidades musicales –y vaya de antemano mi más sentido respeto al gusto de los lectores– les dejo una última para reflexionar.

Los premios Grammy son conocidos como los Oscar de la Música. Artistas y grupos reconocidos como Queen, Bob Marley, Tupac Shakur, Jimi Hendrix, The Who, Led Zeppelin, Björk, Guns N’ Roses, Kiss, Oasis, Backstreet Boys, The Doors, Abba, The Ramones y Jennifer López, entre otros, a pesar de tener numerosos éxitos y un reconocimiento mas allá de la muerte en el caso de algunos, nunca han sido galardonados con estos premios. Sin embargo, otros que aún esta por ver su recorrido en la memoria e historia de la música, han ganado más de uno. ¿Injusticia? El tiempo lo dirá.