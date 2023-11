Crispación en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que vuelve a rechazar la ley de amnistía por "inconstitucional"

La crispación de la investidura ha llegado al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que ha aprobado este jueves 16 de noviembre una segunda moción, conjunta entre el PP y Vox, solicitando el rechazo a una ley de amnistía tras el pacto del PSOE y Junts que ha hecho a Pedro Sánchez otra vez presidente del Gobierno de España.

El debate estaba sobre la mesa a la vez que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno era ratificada por 179 votos afirmativos contra 171 en contra. Mientras ocurría, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, acusaba al PSOE de pactar "con los asesinos, con los golpistas, con delincuentes fugados de la justicia española", mientras el concejal José Antonio Romero la acusaba de tener "sangre franquista". Era apenas el abreboca a la crispación que se vivió en el Salón de Plenos de la calle Capitulares.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, y la concejala de Vox, Yolanda Almagro, han optado por recordarle al PSOE todas las veces que algún político de su partido negó que se fuera a pactar con los grupos separatistas catalanes. Torrico ha apelado a la "indignación" que miles de cordobeses han manifestado en las calles por lo que se hace "por seguir en el poder a cualquier precio" pues hace apenas un año para el PSOE "no era posible y no cabía en la constitución" y se ha preguntado por qué no se hace un referéndum para saber qué opinan los españoles al respecto.

Vox y el PP han enumerado además los partidos políticos, grupos de jueces, fiscales, procuradores, abogados, gobiernos de las comunidades autónomas y demás plataformas y asociaciones que no apoyan la amnistía: "¿Somos todos fachas?", ha ironizado Torrico, al tiempo que ha criticado que "si eres político y catalán puedes prevaricar y cometer delitos de terrorismo".

Torrico ha lamentado "el precio a pagar" de la investidura de Sánchez pues "se va a hacer lo que diga Puigdemont mes a mes", y ha calificado de "indigno" que el presidente "autorice una delegación española a debatir con un prófugo de la justicia, y eso lo hace por siete votos, no lo hubiera hecho si no le faltaran los votos, lo hace por seguir en el poder a cualquier precio". Para Yolanda Almagro se trata de "dinamitar nuestro estado constitucional y democrático, la amnistía es una nueva bofetada al poder judicial y ataca el principio de separación de poderes".

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, no ha querido entrar demasiado al juego y se ha centrado en enumerar los problemas de Córdoba y su Ayuntamiento. Aún así, ha dicho que "tenemos claro que las críticas contra la amnistía son más políticas que jurídicas o constitucionales", y ha defendido que la amnistía "será el resultado del funcionamiento de nuestra democracia y una oportunidad para solucionar un problema histórico" y que "no será contraria al Estado de Derecho, si la aprueba las Cortes Generales y se convalida por el Tribunal Constitucional".

Ante estas declaraciones, ha tomado la palabra el concejal Jesús Coca, que es además abogado, para dar su opinión "como jurista". Para Coca la constitución "hereda errores del pasado", pero, en este caso, "prohíbe en su artículo 62 los indultos de carácter general" para evitar que "cuando entraban los míos, los amnistiaba".

Jesús Cosa le ha preguntado a los concejales del PSOE "¿qué pasaría si todos los disturbios de ultras y violentos en la sede de su partido se le concediera la amnistía dentro de cuatro años, cómo lo verían ustedes, a que pensarían que es un ataque frontal al estado de derecho, dónde ponemos el límite de la amnistía?".

Iván Fernández, concejal de Hacemos Córdoba, ha criticado por su parte que se "utilice el Ayuntamiento como su cortijo cuando deberíamos estar debatiendo sobre los problemas que afectan a los cordobeses" y, como respuesta a Torrico, ha enumerado los casos de corrupción investigados sobre personas vinculadas al PP y los indultos llevados a cabo por José María Aznar.

Para Fernández "España es una serie de territorios con sensibilidades muy diferentes y el PP no comprende esto". Para el concejal "el problema territorial se soluciona con entendimiento y diálogo, eso sí es es ser patriota. El PP no respeta la constitución, las leyes y la democracia", ha dicho.