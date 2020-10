El impacto de la crisis sanitaria del coronavirus en Córdoba sigue creciendo y por ello la Junta de Andalucía ha realizado el cribado masivo en la capital y en Aguilar de la Frontera para intentar determinar el alcance de los contagios. Por ello, de 09:00 a 21:00 el pabellón de Vista Alegre acoge las pruebas de antígenos a las que han sido llamados 1.100 cordobeses, aunque la asistencia es voluntaria.

La mayoría de los que han accedido a hacerse esta prueba están convencidos de que es de gran utilidad, tanto a nivel personal como colectivo, para intentar bajar la incidencia en Córdoba. Actualmente, la cifras de la capital arrojan una media de 515 casos por 100.000 habitantes, al borde de los 500 que las autoridades sanitarias marcan como límite para adoptar medidas restrictivas. En caso de que el resultado sea positivo, las personas son contactadas en las dos horas posteriores a la prueba, mientras que lo negativos se comunican a lo largo de el día.

"O colaboramos o no salimos de esto", ha sentenciado Rafi Rojas, una de las cordobesas que ha asistido al pabellón de Vista Alegre, que ha reconocido que la prueba ha sido "un poco molesta" pero necesaria, ya que "quería que me la hicieran para saber cómo estoy". En su caso considera que "no hay mucho problema, porque no he salido", algo que entiende que "no es muy difícil de hacer, hay que salir a lo básico y no pasa nada, yo por ejemplo no voy a pasar la Navidad con mis hijos".

Este esfuerzo colectivo es algo que los asistentes han valorado como una de las claves para detener la situación. "Todo se puede hacer mejor porque somos muy irresponsables", ha lamentado Lola Figueroa, una de las cordobesas que ha sido citada. "No pensaba que me fueran a llamar, pero quería hacerme el test. Tengo niños y trabajo de cara al público, con gente cercana que ha dado positivo pero con los que no he llegado a tener contacto", ha explicado. Y ha augurado que no le extrañaría que la Junta impusiera alguna restricción de movilidad en el puente de los Santos para evitar desplazamientos masivos como en el Pilar.

El procedimiento, según ha explicado Luisa García tras pasar por el mismo, "está muy controlado y funciona rápido, no hay bulla". Tras entrar por la puerta oeste del pabellón " te identificas y se aseguran de que eres una de las personas citadas", tras lo que se accede a una zona en la que se espera a la prueba. Sobre esta, ha matizado que "es rápida, pero te perfora un poco".

La cita llegó a los seleccionados vía SMS el pasado domingo, y entre ellos se encuentra Rafael Pozo. El cordobés "no conocía la iniciativa cuando me llegó el mensaje, pero estoy interesado en hacerme la prueba", ha reconocido. A su vez, ha resaltado que de las medidas "hay muchas cosas que no entiendo muy bien y que no están explicadas".

En esta línea también se ha expresado María Dolores Maestre, que conoce casos cercanos que no le han afectado directamente y asegura estar "un poco a disgusto, hay muchas contradicciones y no controlan lo suficiente". En ello ha coincidido María José Muñoz, que considera que las pruebas "deberían hacerse más a menudo, sobre todo porque sé de mucha gente que no va a venir aunque le han citado". A su vez, ha recalcado que "debe de haber más control por parte de la Policía, faltan muchas veces donde deben estar". Por ello, está a favor del toque de queda.

Por su parte, Fernando de los Santos ha valorado que "no se ve agilidad" por parte de las administraciones "ni se ponen facilidades". No obstante, ha afirmado que medidas como el cribado "me parecen muy bien porque hay que controlarlo, aquí somos los más informales y así esto no se va a acabar".

En este sentido se ha manifestado también Salomé García, que considera "que hay que ser más estrictos, sobre todo por las personas más vulnerables". Por ello, ha acudido a esta prueba, a pesar de que "me pone un poco nerviosa porque tiene que ser un poco desagradable", pero ha apuntado que 1.100 test en este cribado le parecen "muy pocos, teniendo en cuenta como estamos y lo que puede llegar".

Las pruebas realizadas por la mañana han transcurrido sin incidencias, con los citados acudiendo en orden y respetando las medidas de seguridad requeridas por Salud y los voluntarios de Cruz Roja. El control ha sido una de las claves del buen funcionamiento y la agilidad de las pruebas, lo que incluso ha permitido que algunas personas accedan antes de su turno. De forma puntual, ha habido quien ha intentado entrar sin cita porque "es gratis y quiero hacerme la prueba", algo que los profesionales a cargo no han permitido para no alterar el funcionamiento del cribado.

Salud pide responsabilidad individual

La delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha visitado las instalaciones de Vista Alegre para conocer el avance de las pruebas. En el lugar ha señalado que es una prueba "muy importante porque nos va a posibilitar tener una foto de la realidad empidemiológica de la ciudad".

No obstante, ha recalcado que, además de estas pruebas, es esencial "la responsabilidad individual, vamos a cumplir las normas, sobre todo en nuestros entornos familiares". Al respecto, ha pedido que "no bajemos las guardia", ya que "hay muchas cosas en juego, no solo la salud, también nuestro futuro".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado de que el cribado masivo arroja unos datos a mitad de jornada "sin que haya habido un número de positivos estadísticamente significativo", según "los responsables médicos", y aunque hay que esperar a ver "cómo acaba el día", cree que "eso quiere decir que quizás el número de contagios en la ciudad no esté tan mal como puede parecer a primera vista".