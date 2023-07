Coti: "El rock no va a morir nunca, es una cultura, una manera de ver la vida"

Cantante, músico, compositor y autor de joyas del rock, Coti Sorokin (1973, Rosario, Argentina) tiene una cita con Córdoba este jueves 13 de julio en el Gran Teatro. El concierto se enmarca dentro del Festival de la Guitarra, ocasión para la que el artista argentino ha preparado una puesta en escena especial de su espectáculo Cercanías y Confidencias.

-¿Qué confidencias viene Coti a contar a Córdoba?

-Vamos a contar historias que tienen que ver con las canciones, con el contexto de las composiciones. Es un show especial que estoy preparando para este festival y para este teatro; además de cantar vamos a narrar historias de las propias canciones. Voy con la banda y también vamos a hacer canciones con el trío de cuerdas (violín, violonchelo, y viola).

-Su concierto está enmarcado dentro de la nueva edición del Festival de la Guitarra, ¿lo conoce?

-Lo conocía de nombre, es muy prestigioso y es un honor para nosotros ser parte de este festival, estar presente en esta edición es todo un orgullo para mí. Después de tantos años y de que se siga manteniendo a pesar de los vaivenes sociales, culturales, pandemias, crisis y todo, es un orgullo porque la cultura nos da la vida, es lo mas importante de un país.

-¿Qué protagonismo tiene la guitarra en su música?

-La guitarra es una extensión de mi alma y de mi cuerpo. Desde que empecé en la música este instrumento siempre estuvo presente, fue el primero que empecé a estudiar y con el que empecé a componer canciones.

-Después de tantos años de carrera musical, haber sido artífice de numerosos himnos musicales, sigue llenando auditorios alrededor del mundo, ¿cómo definiría su trayectoria?

-Creo que tengo una trayectoria poco usual, a mi manera, a mi forma de ver la música, de grabar, de escribir y de usar los instrumentos. Creo que es un camino muy particular el que he recorrido, que he hecho a mi medida, y estoy muy orgulloso de seguir vigente después de tanto tiempo haciendo música.

-A pesar de su sello inconfundible, ¿cree que su forma de hacer música ha evolucionado?

-Sí, la experiencia te va dando ese background de ir acortando caminos, de ir mejorando pero siempre con la honestidad, ese ha sido el denominador común de mi manera de hacer. Siempre he sido honesto conmigo mismo, con mi música y mi público.

-¿Qué le queda por hacer?

-Estar en el Festival de la Guitarra de Córdoba -ríe-, hay muchos sitios que amo, tuve el privilegio de tocar en el Teatro Colón de Buenos Aires, tuve muchos placeres dentro de mi carrera. Lo que deseo es seguir vigente y seguir estando presente con mi música.

-Como canta su compatriota Ariel Rot, parece que ahora el rock viaja en ambulancia, ¿cree que este género ha perdido vigencia?

-El rock no va a morir nunca, es una cultura, es una manera de ver la vida. Ha generado una impronta en muchos estilos, y está y siempre estará presente más allá del marketing, de las modas o de la manera de escuchar música que va cambiando. Recientemente he estado en un festival de rock argentino y comprobé que sigue vivo y está muy vigente.