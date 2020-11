Cosas del rock

En estos tiempos inciertos en los que parece que la música y los músicos, entre otras cosas, estamos condenados al ostracismo y al olvido, les quiero regalar algunas curiosidades musicales sobre el rock para alegrar este domingo otoñal. Tal vez hayan escuchado algunas de ellas, algunas les resultaran hilarantes y otras tal vez le hagan pensar. Allá vamos pues.

Muchas veces, las peculiaridades de los artistas atraen tanto como su música y el mundo del rock tiene innumerables anécdotas, cuando menos, curiosas. Tal vez a alguno reconozca el grupo de rock inglés Def Leppard. Pues bien, una de sus anécdotas más conocidas es la inactividad musical que tuvieron en su carrera entre los años 1985 y 1987 debido al accidente automovilístico que tuvo su baterista, Rick Allen. Aunque en los primeros meses creyeron que su carrera musical se había acabado y por ende la del grupo, esto no sucedió y gracias al esfuerzo de Rick, del grupo y a la utilización de herramientas de sonido que realizaban ondas similares a las de la batería, esto no ocurrió y definitivamente, aunque han sufrido otros percances, aún se mantienen en escena con éxito.

Todos conocemos al rey del Rock and Roll, Elvis Presley. El artista con más imitadores de la historia, con su traje de lentejuelas, sus patillas casi interminables, su voz de crooner melodiosa y sus mechones que se contoneaban al mismo ritmo de sus caderas. Seguramente, nadie se imagina que ese oscuro de sus mechones eran producto de la infinidad de tintes oscurecedores que se empezó a aplicar para ocultar su verdadero color de pelo que era rubio.

Otra curiosidad también referente a Elvis Presley es el hecho confirmado de que ninguna de las canciones que tan famoso lo hicieron fueron fruto de su autoría o creación y, a pesar de eso, entre los homenajes más curiosos que se le rinden a nivel mundial mas allá de los que acontecen en Nevada o Graceland cada año, está el que le realiza el grupo japonés Harajuku cada 8 días en el Yoyogi Park vistiéndose como the king y bailando al son de su voz todo el día.

The Beatles, en español los escarabajos, se llamaron inicialmente Johnny and the Moondogs, nombre que traducido a nuestra lengua significa Juanito y los perros de la luna. Otros ejemplos de nombres de muchas de las agrupaciones de rock archiconocidas, que al traducirlos a la lengua de Cervantes nos parecerían raros cuando menos, serían: Depp Purple (púrpura profundo), Rolling Stone (piedra rodante), Kiss (beso), Police (policía), Gun’s and Roses (pistolas y rosas) y Six Pistols (seis pistolas), agrupación esta última que tiene una curiosidad mas allá de su nombre y es el hecho de que solo grabaron un disco de estudio en toda su carrera: Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols.

Francamente, esto demuestra que a veces es mejor no traducir los nombres de ciertas agrupaciones a nuestro idioma, pues es decepcionante, al igual que ocurre con algunas letras. Sin alejarnos demasiado de los cuatro de Liverpool, es curioso saber que en sus inicios, al parecer, ninguno de los cuatro sabía leer música, cuestión que corrigieron con prontitud y muestra de ello son sus innumerables éxitos compositivos, sobre todo de John y Paul.

Los historicistas declaran, y esta por comprobar, que la música de otro grupo de rock reconocido, como AC/DC, fue utilizada por parte del ejercito norteamericano para “derrocar” en 1989 al Gobierno de Panamá mediante el asedio al complejo donde se encontraba el hombre fuerte de ese país –Manuel Antonio Noriega–, reproduciendo música del archiconocido grupo de rock de forma continua y a volumen muy alto. Según esos mismo historicistas, eso provocó la rendición de Noriega y el fin de la ocupación.

Tal vez algún lector haya escuchado los temas del grupo inglés de grindcore y death metal Napalm Death. En el libro de los Record Guinness esta agrupación ha inscrito su nombre con lo que podríamos llamar un mérito controvertible y es el de crear y haber interpretado la canción de más corta duración en la historia, You Suffer, de solo 1,316 segundos. Creo que se tarda más en decir el nombre de la canción que lo que dura.

Casi todos tenemos en el recuerdo a grupos de rock que han trascendido con los años y algunos están aún en activo con sus integrantes ya con una edad provecta. En Inglaterra, existe un grupo cuya singularidad es la edad de sus miembros y es por ello que se les considera la banda de rock más vieja del mundo. The Zimmers, que así se llama esta singular banda y cuyo nombre fue tomado de las ayudas que daba el gobierno británico para adquirir lo que aquí llamamos un andador, se fundó en 2007 y sus múltiples componentes actualmente van desde los 68 a los 96 años. Aunque han tenido integrantes más longevos llegando alguno a los 101 años. Ellos, sin lugar a dudas, han llevado el amor por el rock hasta el final de sus vidas.

Otro grande del rock fue Jimi Hendrix. Entre sus anécdotas curiosas están, además de haber quemado su guitarra en un concierto y haberla tocado de formas inusualmente magistrales , el haber hecho un pre-estreno (cover) de una canción de Bob Dylan a menos de un mes de que fuese lanzada la pieza original y el hecho muy común entre los artistas de rock de que no sabía ni leer ni escribir música.

A más de un lector le sonará o le gustará la desaparecida y conocida banda de punk norteamericano The Ramones (1974-1996). Pues, lamentablemente, de su formación inicial integrada por Dee Dee Ramone (Douglas Colvin) bajo y voz, Johnny Ramone (John Cummings), guitarra, y Joey Ramone (Jeffrey Hyman), vocalista y batería, no queda ninguno vivo. Todos han fallecido entre 2001 y 2004.

Para finalizar quiero romper un poco la imagen que se tiene generalmente sobre los músicos de rock si nos fijamos en sus apariencias y las anécdotas no tan agradable sobre su supuesta vida personal y social. Pues bien, también existen rockeros que han desarrollado su vida e intelecto más allá de la música. Ahí tenemos al archiconocido Brian May –guitarrista y compositor del grupo Queen–, pero además activista, doctor en Astrofísica y desde 2007 Rector Honorario de la Universidad John Moores en Liverpool; y al vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador y piloto de aviación británico.

Definitivamente el rock no solo ha dado muchos géneros diversos y diferentes, también ha dado muchas anécdotas curiosas de las cuales aquí abordamos unas cuantas. Les recomiendo el libro It’s only Rock and Rock (Lunwerg editores) si desean conocer más y diversas anécdotas y curiosidades del rock.