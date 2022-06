Corpus Christi en Córdoba: Juncia y romero para el Señor

El entorno de la Mezquita-Catedral ha vuelto a llenarse de juncia y romero por el Corpus Christi, una fiesta que tras dos años de pandemia por fin se ha celebrado con todo su esplendor y en la que la magnífica Custodia de Arfe no pudo salir a calle, ya que un fallo mecánico en el paso obligó a que se tuviera que quedar en el interior del Patio de los Naranjos.

Una cita, que ha coincidido con la jornada electoral, pero que ha ha llenado el interior de la Catedral, donde el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha presidido la misa, concelebrada por el Cabildo Catedralicio y el clero de la ciudad. Una festividad, la del Corpus de la que el prelado ha recordado que es una fiesta que nos pone delante de los ojos la grandeza de este sacramento, en la que se celebra el memorial de la pasión de Cristo".

Durante su homilía, Fernández ha hecho referencia a Luis de Góngora, que está enterrado en la Catedral y ha recordado uno de sus versos: "Oveja perdida, ven, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también".

"Somos herederos de una historia larga de este sacramento, una fiesta que se celebra en muchas ciudades de España, la fiesta grande en honor al Santísimo Sacramento", ha anotado.

El del Corpus es también el día de Cáritas, entidad que celebra en 2022 su 75 aniversario. A su juicio, "sino existiera Cáritas, habría que inventarla". No en vano, a lo largo del año pasado esta entidad atendió en Córdoba a más de 35.000 personas en la provincia de Córdoba.

En esta línea, ha recordado la labor de caridad que lleva a cabo Cáritas en numerosos aspectos y ha hecho especial hincapié en "atender a quien no tiene a nadie en su etapa final". "Poner una inyección, eso es lo más barato, pero no lo más humano", ha considerado y ha destacado que "la caridad humana no es solo llevar pan en una bolsa, sino lleva a restablecer la dignidad de muchas personas y atender a la vida naciente". "La caridad cristiana tiene que circular entre nosotros, sino la eucaristía sería estéril", ha subrayado.

Tras la misa estaba previsto el desfile procesional por las calles del entorno de la Mezquita-Catedral. Sin embargo, el citado fallo mecánico ha provocado que el paso no pueda salir a la calle, pero si la custodia en sí, que ha sido portada por el deán del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya.

Para ello, las calles han estado vestidas de juncia y romero, lo que les ha conferido el característico olor. A pesar de la incidencia, la custodia ha pasado por los altares instalados por diferentes hermandades y cofradías, como la de la Sentencia, que ha estado presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Alegría.

La hermandad de la Merced y la archicofradía de la Virgen del Carmen de San Cayetano, además de la del Remedio de Ánimas también han instalados los altares en honor de Jesús Sacramentado.