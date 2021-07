Coronavirus Córdoba: Salud administra más de 58.000 vacunas en la última semana

El ritmo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Córdoba sigue adelante y parece que va cogiendo un nuevo impulso. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, a fecha 17 de julio se han administrado 58.629 dosis contra el SARS-CoV-2, lo que representa un incremento del 6,8% respecto a la semana anterior.

No obstante, no se trata de un incremento muy elevado, puesto que aún no se han recuperado las cifras alcanzadas a finales de junio. Entonces, se alcanzó la cifra de 76.716 dosis puestas en una semana, entre el 19 y el 26 de junio.

En los siguientes siete días -del 26 de junio al 3 de julio- la inmunización también marchó a buen ritmo, ya que se inyectaron 70.469. Mientras, en la semana del 4 al 11 de julio las dosis fueron 53.144 dosis. Esta merma coincide con el periodo de tiempo en el que desde la consejería que preside el cordobés Jesús Aguirre, al igual que otras comunidades autónomas, han reclamado al Ministerio de Sanidad más dosis de los sueros de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o la monodosis de Janssen.

Según Salud y Familias, un total de 512.910 personas tienen en la provincia de Córdoba al menos una dosis de estos compuestos contra el covid inoculada, lo que supone más del 65% de la población de la provincia, mientras que 436.654 ya tienen la dosis completa, que supera el 51%.

En Andalucía ya se han administrado 9.198.217 (el 98,83% de las recibidas), 5.177.773 de habitantes tiene al menos una puesta (el (61,17% de la población total y el 73,30% de los mayores de 16 años) y 4.377.710 tienen la pauta completa (el (51,46% de los todos los ciudadanos y el (61,98% de los mayores de 16). Según esto, Córdoba sigue por encima de la media andaluza en lo que a inmunización se refiere.