Coronavirus: Salud anuncia que se tomarán medidas para frenar el aumento de los casos

El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos, que asesora al Gobierno andaluz en la gestión de la pandemia, se reunirá en los próximos días para tomar medidas ante el aumento de casos y la ascendencia en la incidencia acumulada, según ha confirmado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, este lunes 22 de noviembre en Córdoba.

Aguirre ha asegurado que en esta reunión (cuya fecha aún está por determinar) no descartarán tomar alguna medida. "Vemos una tendencia clara ascendente de incidencia acumulada, que no lleva aparejada un aumento de la presión asistencial, pero sí va a ir aumentando poco a poco, por lo cual tendremos que ir tomando alguna medida".

Una de estas medidas por las que apuesta el consejero es la implantación del carnet de vacunación. Aguirre ha insistido una vez más, que volverá a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que decrete la obligación de dicho documento.

Éste órgano ya rechazó la propuesta anteriormente alegando que la vacunación no había llegado a todos los andaluces, por lo que entendía que era discriminatorio. "Ahora mismo en Andalucía el que no se ha vacunado es porque no ha querido", según ha explicado Aguirre.

El consejero espera que esta petición, "no deberían denegarla ya que el acceso a la vacunación es para el 100% de la población andaluza". El pasaporte covid sería obligatorio para distintos espacios, tal y como ha confirmado Aguirre, tanto en visitas a residencias, hospitales y centros sanitarios, como en eventos multitudinarios y actividades folclórico deportivas.

Tercera dosis

Ya son más de 74.000 cordobeses los que han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, y más de 768.000 andaluces. Hoy se empieza a vacunar a la franja de 65-69 años y en unos 10 días, según ha estimado Aguirre, se seguirán inoculando estas dosis de refuerzo a los mayores de 60.

El consejero ha indicado que para recibir esta vacuna, "lo primero es pedir cita" y posteriormente, Salud llamará a aquellos que no hayan acudido, como ha ocurrido con los mayores de 70 años.

El refuerzo de estas vacunas se llevará a cabo con las dosis de Pfizer, ya que las de AstraZeneca y Janssen se utilizarán para mandarlas a países en vías de desarrollo por sus condiciones logísticas en la distribución. Según ha explicado el consejero, las dosis de Pfizer necesitan una temperatura de -80 grados centígrados para su distribución y las de Moderna de -20.