Coronavirus en Córdoba: El 93% de los pacientes de covid-19 en Baena ya se han recuperado

La localidad de Baena empieza a ver la luz al final del túnel. La alcaldesa, Cristina Piernagorda (PP), ha concretado este miércoles que, de un total de 48 personas contagiadas por el covid-19 en el municipio, en estos momentos solo hay constatados tres casos activos. Esto implica que se han recuperado totalmente el 93% de los pacientes.

En este sentido, la regidora baenense ha aclarado que por vez primera desde que se decretara el estado de alarma han podido contar en el Ayuntamiento con datos oficiales ofrecidos desde la Consejería de Salud, los cuales han arrojado a la luz que el total de contagiados por coronavirus en Baena ha rozado el medio centenar de personas.

En cuanto a los tres casos que aún siguen activos, Piernagorda ha dicho que “ninguno de ellos está ingresado en un centro hospitalario, sino que están recibiendo un estricto control sanitario en sus domicilios en los que se encuentran aislados y cumpliendo con todas las medidas de seguridad requeridas”.

La alcaldesa ha insistido en que esta es una noticia “esperanzadora”, ya que después de haberse realizado en el último mes más de 1.000 test, lo casos no han aumentado y en la última semana de las 11 personas que estaban afectadas de coronavirus, ocho ya han sido dadas de alta.

En opinión de la primera edil, “esto pone de evidencia que la situación está muy controlada” y ha querido dejar constancia “del enorme trabajo realizado por parte del personal de las residencias y del centro de salud, tanto en prevención como en contención del contagio”.

No obstante, Piernagorda ha subrayado que aunque “la cosa está muy mejorada, la situación no ha acabado y no hay que bajar la guardia ni perder lo que ya hemos conseguido”, por lo que ha pedido “mucha precaución y responsabilidad en las salidas de niños y adultos porque todas las precauciones son pocas”.