Coronavirus en Córdoba: José Baena, del sénior B del Ángel Ximénez, primer positivo en el deporte cordobés

José Baena, jugador del sénior B del Ángel Ximénez, es el primer caso de positivo por coronavirus que trasciende en el deporte cordobés. El propio jugador hizo público a través de las redes sociales que ha dado positivo en el test de covid-19, aunque también aclaró que se encuentra bien y "tranquilo", pese a la noticia recibida.

"Me han dado los resultados de la prueba y he dado positivo", anunciaba en sus redes sociales José Baena, que quiso tranquilizar a sus allegados al apuntar que "soy un joven de 30 años y quiero destacar esto de los 30 años", porque se encuentra "bastante bien hoy aunque me hayan dado esta noticia; esta noche no tuve fiebre y hay que estar tranquilo".

El propio Ángel Ximénez, tras conocer la noticia de parte de su jugador, ha querido mandar todo el ánimo a José Baena a través de las redes sociales del club. "Tu club y toda la afición del Ángel Ximénez está contigo, Jose", indicaba el máximo representante del balonmano andaluz en su cuenta de Twitter.

Además, el Ximénez ha querido insistir en el mensaje que las autoridades vienen transmitiendo para procurar que todo el mundo guarde aislamiento en su casa. "Hoy insistimos aún más. Necesitamos que TODOS seamos RESPONSABLES para superar esta situación. Por tu salud y la de los tuyos, por favor quédate en casa", pedía el club de Puente Genil.