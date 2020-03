Coronavirus en Córdoba: Sin descanso para detectar nuevos contagiados

La lucha contra el coronavirus empieza desde los hogares y sigue en los laboratorios, donde diariamente se analizan centenares de muestras sospechosas para ofrecer los resultados lo antes posible. La intención es identificar los casos positivos y establecer las medidas de protección oportunas, además de reducir la incertidumbre de las personas que dan negativo.

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud, en la provincia hay 143 afectados, aunque esta es la cifra oficial, ya que el test no se realiza a todas las personas y, por lo tanto, hay casos que no son anotados por la Junta. Además, a los dos fallecidos del viernes procedentes de Belmez y Montemayor se ha sumado otro, un hombre de 86 años que ha perdido la vida por complicaciones derivadas del covid-19 y del que no se han facilitado más datos.

En 24 horas se han registrado 18 contagiados más en Córdoba y de los 143, 106 se encuentran en seguimiento activo en sus respectivos domicilios, mientras que 34 están ingresados.

El coronavirus sigue extendiéndose por la provincia y de los 73 municipios cordobeses, al menos 26 ya tienen algún contagiado. Los últimos que se han incorporado a esta lista son La Carlota, Fernán Núñez y Encinas Reales. A estos hay que sumar Córdoba capital, Lucena, Montilla, Rute, Montemayor, Belmez, Priego de Córdoba, Puente Genil, Baena, Villanueva del Duque, Pozoblanco, Cabra, Santaella, Castro del Río, Posadas, Torrecampo, Villa del Río, La Rambla, Villanueva de Córdoba, Almedinilla, Villafranca, Hinojosa del Duque y Peñarroya-Pueblonuevo.

Desde el pasado domingo 15 de marzo, el crecimiento de la curva de contagios ha sido incesante. Según Salud, ese día había 37 afectados, lo que supone que hasta este sábado ha habido una subida del 74%. A su vez, también se han multiplicado los ingresos, pasando de seis a 34.

El lunes se anotaron 41 contagios y siete ingresos, el martes fueron 68 y 13 de ellos estaban hospitalizados, y el miércoles había 78 positivos y 19 de ellos estaban ingresados.

El jueves el incremento fue destacado y se superaron el centenar de contagiados. En concreto, según la Junta, había 101 y de ellos 26 se encontraban vigilados en hospitales de la provincia. El viernes la cifra llegó a 125 y 25 ingresos, y también se produjeron las tres muertes que hasta ahora se han registrado: tres hombres de 73, 86 y 87 años. Estos fallecimientos se han notificado este sábado, aunque se produjeron el día anterior. La explicación es que el Ministerio de Sanidad (que es el responsable de recabar la información) cierra los partes el día antes de emitirlos. Así, llegamos a los 143 afectados y 34 ingresados de la última notificación.

Un dato importante para saber la gravedad del asunto es el número de personas que permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El martes, Salud dejó de dar esa información por provincias y solo ofrece la cifra a nivel general; 53 en toda la comunidad según el parte de este sábado.

En el afán por controlar la pandemia, los profesionales del servicio de Microbiología del Reina Sofía analizan cada día entre 250 y 300 muestras de personas con sospecha de SARS-CoV-19, lo que supone que desde que se detectara el primer caso el volumen de trabajo se ha multiplicado por diez.

El análisis de cada muestra necesita de un trabajo de procesamiento de entre tres y cuatro horas, lo que requiere una gran dedicación, concentración y precisión por parte del microbiólogo, además de la formación específica.

Tal es la importancia de los análisis que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha puesto disposición de Salud la maquinaria de tres centros de Ifapa; uno de ellos está en Córdoba y en él se podrían procesar 192 muestras, 96 en tiempo real, a través de maquinaria PCR.

Por otro lado, en esta crisis ha resurgido la solidaridad ciudadana y el hospital cordobés ha recibido en los últimos días botes de alcohol, mascarillas y guantes de varias empresas e instituciones. Un material sanitario que le vendrá muy bien para prepararse de cara al ascenso de la curva de contagios.

Otra de las iniciativas ha venido de la mano de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ha repartido 6.700 mascarillas de tres capas en la provincia de Córdoba con el objetivo de que las personas con grado III de dependencia que son atendidas por los Servicios de Ayuda a Domicilio, ya sea de forma directa por las entidades locales o través de empresas, puedan disponer de estas medidas de manera inmediata para evitar el coronavirus.